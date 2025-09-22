Politika

PICULA PREOPTEREĆEN VUČIĆEM: Vodi unutrašnji monolog o aktivnostima predsednika i ko miš zapisuje šta radi šef naše države

В. Н.

22. 09. 2025. u 14:14

ANA Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, oštro je odgovorila Toninu Piculi.

Foto Glassrpske

- Piculina opterećenost Aleksandrom Vučićem postaje pomalo i zabavna. Čovek vodi unutrašnji monolog o aktivnostima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kao i kao neki mali miš zapisuje šta radi i sa kim razgovara Vučić. Posmatra Picula odakle smo sve nabavili oružje, ko je bio gost na paradi, ko je gde sedeo. Onda za sebe analizira i smatra, a to što ima da saopšti ama baš nikoga ne zanima. Evo, predsednik Vučić je ove nedelje u Njujorku na Generalnoj skupštini UN. Biće pune ruke posla Toninu Piculi da isprati sve njegove sastanke i aktivnosti. E, na šta sve, i na koga, mučeni poreski obveznici iz EU moraju da bacaju pare... - objavila je Brnabić na mreži X.

