BRUTALNE LAŽI SE NASTAVLJAJU: Posle “preminulog dečaka iz Valjeva” blokaderi izmišljaju da je zbog brutalnosti policije dečaku amputiran prst?

В.Н.

17. 09. 2025. u 16:00

POSLE “preminulog dečaka iz Valjeva” blokaderi sada izmišljaju da je zbog brutalnosti policije dečaku amputiran prst? Iako majka dečaka za medije tvrdi da su ga pretukli vršnjaci.

БРУТАЛНЕ ЛАЖИ СЕ НАСТАВЉАЈУ: После “преминулог дечака из Ваљева” блокадери измишљају да је због бруталности полиције дечаку ампутиран прст?

Foto: Printskrin

Evo čime se služe blokaderi zloupotrebljavaju maloletnu decu koja su žrtve nasilja !

Foto: Printskrin

 

17. 09. 2025. u 14:53

