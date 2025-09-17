Politika

Srbinu uhapšenom na prelazu Bela Zemlja određen jednomesečni pritvor

Dragana ZEČEVIĆ

17. 09. 2025. u 15:37

PRED tzv. Osnovnim sudom u Prištini danas je Dragutinu Naskoviću iz Kmetovca, koji je u ponedeljak popodne pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločen uhapšen na administrativnom prelazu Bela Zemlja na putu Bujanovac – Preševo, na zahtev tzv. Specijalnog tužilaštva Kosova određen je jednomesečni pritvor.

Србину ухапшеном на прелазу Бела Земља одређен једномесечни притвор

foto D.Z.

Kako je posle ročišta o određivanju pritvora saopštio njegov branilac, advokat Miloš Nikolić, Nasković se ne tereti kao direktni izvršilac, već na osnovu komandne odgovornosti, jer je do ratnih događaja bio šef policijske stanice u selu Žegra.

- Na ročištu za određivanje pritvora ukazali smo sudu da nema potrebe za pritvorom iz razloga što on 26 godina nakon ratnih dešavanja živi u Kmetovcu, nikada nije napuštao mesto svog boravka - rekao je advokat Nikolić, dodajući da je odbrana predložila kućni pritvor uz jemstvo od 40.000 evra koje bi garantovala porodica, ali sud taj predlog nije prihvatio.

Inače, advokat Nikolić je predočio da je Naković čovek od 73 godine i lošeg zdravstvenog stanja, da je preživeo moždani udar, operisan je od karcinoma prostate i da ima ugrađen veštački kuk.

Advokat Nikolić najavio je žalbu na pomenutu sudsku odluku.

