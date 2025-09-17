Srbinu uhapšenom na prelazu Bela Zemlja određen jednomesečni pritvor
PRED tzv. Osnovnim sudom u Prištini danas je Dragutinu Naskoviću iz Kmetovca, koji je u ponedeljak popodne pod sumnjom da je počinio navodni ratni zločen uhapšen na administrativnom prelazu Bela Zemlja na putu Bujanovac – Preševo, na zahtev tzv. Specijalnog tužilaštva Kosova određen je jednomesečni pritvor.
Kako je posle ročišta o određivanju pritvora saopštio njegov branilac, advokat Miloš Nikolić, Nasković se ne tereti kao direktni izvršilac, već na osnovu komandne odgovornosti, jer je do ratnih događaja bio šef policijske stanice u selu Žegra.
- Na ročištu za određivanje pritvora ukazali smo sudu da nema potrebe za pritvorom iz razloga što on 26 godina nakon ratnih dešavanja živi u Kmetovcu, nikada nije napuštao mesto svog boravka - rekao je advokat Nikolić, dodajući da je odbrana predložila kućni pritvor uz jemstvo od 40.000 evra koje bi garantovala porodica, ali sud taj predlog nije prihvatio.
Inače, advokat Nikolić je predočio da je Naković čovek od 73 godine i lošeg zdravstvenog stanja, da je preživeo moždani udar, operisan je od karcinoma prostate i da ima ugrađen veštački kuk.
Advokat Nikolić najavio je žalbu na pomenutu sudsku odluku.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)