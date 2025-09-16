BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta
NAJAVLjENE vojne vežbe Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova deo su globalnog zapadnog pritiska na Srbe na čitavom Balkanu i srpski narod, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, mora da bude svestan toga, ali ne treba da menja svoj strateški kurs nezavisnog političkog faktora, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović.
- Taj savez Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova u oblasti odbrane i bezbednosti, je antisrpski projekat i deo je šireg globalnog pritiska Zapada, NATO i EU na Srbiju, Republiku Srpsku i čitav srpski narod - kaže Jovanović.
On ukazuje da se Hrvatska, Albanija i takozvano Kosovo samo nadovezuju na taj širi i dalekosežniji pritisak, zapadnih faktora protiv srpskog naroda na Balkanu.
Jovanović napominje da je ta antisrpska strategija dugoročnija i ima svoju istoriju, ali u novim uslovima globalnog zaoštravanja dobija konkretne oblike.
- Mislim da je sve to motivisano željom da se srpski narod i Srbija, Republika Srpska odreknu svoje samostalne uloge faktora mira i razvoja na Balkanu i da se, pod pritiskom "dobrovoljno" stave u slugeranski odnos - kaže Jovanović koji je i direktor Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.
On smatra da su najavljene vojne vežbe pre svega probni baloni da se proceni kako Srbi, Srbija i Republika Srpska reaguju, a da, s druge strane, nikome nije u interesu "igranje vatrom na Balkanu".
Jovanović ističe da takvi planovi nemaju nikakve šanse u današnjim uslovima dubokih svetskih promena ka multipolarnom svetskom poretku, jer su okrenuti protiv istorijskih neminovnosti.
- Srpski narod na Balkanu, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, treba da bude svestan o čemu se radi, ali da nikako ne menja svoj strateški kurs nezavisnog samostalnog političkog faktora koji i na domaćem i na međunarodnom planu donosi odluke koje su isključivo u interesu Srba i njegovih državotvornih oblika - smatra Jovanović.
U okviru vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru.
Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.
(SRNA)
Komentari (0)