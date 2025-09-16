BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta

NAJAVLjENE vojne vežbe Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova deo su globalnog zapadnog pritiska na Srbe na čitavom Balkanu i srpski narod, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, mora da bude svestan toga, ali ne treba da menja svoj strateški kurs nezavisnog političkog faktora, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović.

Foto A. Stanković

- Taj savez Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova u oblasti odbrane i bezbednosti, je antisrpski projekat i deo je šireg globalnog pritiska Zapada, NATO i EU na Srbiju, Republiku Srpsku i čitav srpski narod - kaže Jovanović.

On ukazuje da se Hrvatska, Albanija i takozvano Kosovo samo nadovezuju na taj širi i dalekosežniji pritisak, zapadnih faktora protiv srpskog naroda na Balkanu.

Jovanović napominje da je ta antisrpska strategija dugoročnija i ima svoju istoriju, ali u novim uslovima globalnog zaoštravanja dobija konkretne oblike.

- Mislim da je sve to motivisano željom da se srpski narod i Srbija, Republika Srpska odreknu svoje samostalne uloge faktora mira i razvoja na Balkanu i da se, pod pritiskom "dobrovoljno" stave u slugeranski odnos - kaže Jovanović koji je i direktor Beogradskog foruma za svet ravnopravnih.

On smatra da su najavljene vojne vežbe pre svega probni baloni da se proceni kako Srbi, Srbija i Republika Srpska reaguju, a da, s druge strane, nikome nije u interesu "igranje vatrom na Balkanu".

Jovanović ističe da takvi planovi nemaju nikakve šanse u današnjim uslovima dubokih svetskih promena ka multipolarnom svetskom poretku, jer su okrenuti protiv istorijskih neminovnosti.

- Srpski narod na Balkanu, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, treba da bude svestan o čemu se radi, ali da nikako ne menja svoj strateški kurs nezavisnog samostalnog političkog faktora koji i na domaćem i na međunarodnom planu donosi odluke koje su isključivo u interesu Srba i njegovih državotvornih oblika - smatra Jovanović.

U okviru vojnog saveza Albanije, Hrvatske i Prištine biće održane multinacionalne ili NATO vežbe u različitim oblastima, a očekuje se da plan za njihovo održavanje bude finalizovan u septembru.

Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.

(SRNA)