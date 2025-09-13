"DOK ONI BIRAJU NASILJE, MI BIRAMO MIR" Više od 150.000 ljudi je danas pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka (VIDEO)
VELIKI broj građana Srbije je danas jasno pokazalo da je protiv blokada.
Danas su se građani Srbije još jednom ujedinili širom zemlje kako bi jasno poručili da žele mir, stabilnost i zajedništvo. Dok manja grupa ljudi nastavlja sa blokadama i nasiljem, naši ljudi biraju drugačiji put – okupljanje, dijalog i čuvanje porodičnih vrednosti.
Više od 150.000 građana širom 140 gradova i opština prisustvovalo je mirnim šetnjama i skupovima, pokazujući da prava Srbija nije u haosu, nego u dostojanstvu, zajedništvu i snazi naroda. Dok neki ruše i prete, oni okupljeni danas gradili su duh zajedništva i slali jasnu poruku: Srbija je zemlja mira, ljubavi i budućnosti.
