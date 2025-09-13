"DOK ONI BIRAJU NASILJE, MI BIRAMO MIR" Više od 150.000 ljudi je danas pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka (VIDEO)

VELIKI broj građana Srbije je danas jasno pokazalo da je protiv blokada.

Foto: Printskrin

Danas su se građani Srbije još jednom ujedinili širom zemlje kako bi jasno poručili da žele mir, stabilnost i zajedništvo. Dok manja grupa ljudi nastavlja sa blokadama i nasiljem, naši ljudi biraju drugačiji put – okupljanje, dijalog i čuvanje porodičnih vrednosti.

Više od 150.000 građana širom 140 gradova i opština prisustvovalo je mirnim šetnjama i skupovima, pokazujući da prava Srbija nije u haosu, nego u dostojanstvu, zajedništvu i snazi naroda. Dok neki ruše i prete, oni okupljeni danas gradili su duh zajedništva i slali jasnu poruku: Srbija je zemlja mira, ljubavi i budućnosti.