"DOK ONI BIRAJU NASILJE, MI BIRAMO MIR" Više od 150.000 ljudi je danas pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka (VIDEO)

13. 09. 2025. u 22:03

VELIKI broj građana Srbije je danas jasno pokazalo da je protiv blokada.

ДОК ОНИ БИРАЈУ НАСИЉЕ, МИ БИРАМО МИР Више од 150.000 људи је данас показало: Права Србија је мирна, достојанствена и јака (ВИДЕО)

Danas su se građani Srbije još jednom ujedinili širom zemlje kako bi jasno poručili da žele mir, stabilnost i zajedništvo. Dok manja grupa ljudi nastavlja sa blokadama i nasiljem, naši ljudi biraju drugačiji put – okupljanje, dijalog i čuvanje porodičnih vrednosti.

Više od 150.000 građana širom 140 gradova i opština prisustvovalo je mirnim šetnjama i skupovima, pokazujući da prava Srbija nije u haosu, nego u dostojanstvu, zajedništvu i snazi naroda. Dok neki ruše i prete, oni okupljeni danas gradili su duh zajedništva i slali jasnu poruku: Srbija je zemlja mira, ljubavi i budućnosti.

