BLOKADERI HULIGANI NAPALI GORANA PUZIĆA: Psovali mu majku, pretili ubistvom
GORAN Puzić iz Pokreta socijalista napadnut je danas na Varaždinskom mostu od strane blokadera.
Njega je grupa blokadera verbalno napala, a on je uspeo da izbegne fizički napad do koga je lako moglo doći.
- Mi smo krenuli ka Varaždinskom mostu u šetnju protiv blokada. Neko iz mase blokadera vikao viknuo je: Eno ga Puzić! Pretili su mi da će me ubiti i da ću završiti u zatvoru, uz psovke - kazao je Puzić za "Novosti".
Njegov drug je predložio da pobegnu.
- Ja sam rekao da ne bežimo i da idemo do mog automobila. Oni su me zvali da im priđem. Izbegao sam to i krenuo mirno ka automobilu, a oni su vikali: Pumpaj, pumpaj i psovali mi majku - prepričava Puzić.
Ističe da su i dvoje starijih ljudi bili sa njim i oni su svedoci da su mu blokaderi psovali majku.
