Politika

SINIŠA MALI: Večeras smo još jednom pokazali koliko je Srbija velika (VIDEO)

Novosti online

13. 09. 2025. u 20:07

MINISTAR finansija Siniša Mali objavio je snimak sa današnjih okupljanja protiv blokada.

СИНИША МАЛИ: Вечерас смо још једном показали колико је Србија велика (ВИДЕО)

Foto: Instagram

- Večeras smo još jednom pokazali koliko je Srbija velika! - poručio je Mali na Instagramu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)