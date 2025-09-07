Politika

"SAMO VERUJEM PREDSEDNIKU VUČIĆU!" Penzionerka sa Voždovca poručuje da će za njega glasati doživotno (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 21:01

NA Voždovcu se večeras održava skup građana koji poručuju da su protiv blokada jer žele mir, stabilnost i normalan život.

САМО ВЕРУЈЕМ ПРЕДСЕДНИКУ ВУЧИЋУ! Пензионерка са Вождовца поручује да ће за њега гласати доживотно (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Među okupljenima je i penzionerka koja je istakla da veruje samo predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Samo verujem predsedniku Vučiću i doživotno ću da glasam za njega!- rekla je ona.

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU