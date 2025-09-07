"SAMO VERUJEM PREDSEDNIKU VUČIĆU!" Penzionerka sa Voždovca poručuje da će za njega glasati doživotno (VIDEO)
NA Voždovcu se večeras održava skup građana koji poručuju da su protiv blokada jer žele mir, stabilnost i normalan život.
Među okupljenima je i penzionerka koja je istakla da veruje samo predsedniku Aleksandru Vučiću.
- Samo verujem predsedniku Vučiću i doživotno ću da glasam za njega!- rekla je ona.
Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!
