VUČEVIĆ SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA: Veličanstven skup pristojne Srbije, ovde nema nasilja, ovde nema mržnje, samo ljubav i patriotizam

07. 09. 2025. u 20:32

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević šetao je večeras sa građanima Kaća i Novog Sada na mirnom skupu protiv blokada.

ВУЧЕВИЋ СА ГРАЂАНИМА ПРОТИВ БЛОКАДА: Величанствен скуп пристојне Србије, овде нема насиља, овде нема мржње, само љубав и патриотизам

Foto: Novosti

- Veličanstven skup pristojne Srbije, ovde nema nasilja, ovde nema mržnje, samo ljubav i patriotizam - poručio je Vučević putem Instagrama.

