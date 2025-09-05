"NE DAMO VAM DA PIŠETE NAŠU ISTORIJU" Vučević o paketu nacionalnih udžbenika: Valjda je pitanje šta će nam deca učiti
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević na Pink televiziji da je paket nacionalnih udžbenika jako važna tema za državu.
- Paket nacionalnih udžbenika je važno da država zaokruži priču. Samo da nam ne pričaju o slobodnom tržištu, ali nemoj da nam falsifikujete istoriju i geografiju. Uvek vam dođe pet savetnika uhapšenih, kako će reagovati stranci. Usađen im je strah. Ma kako će naš narod reagovati? Valjda je pitanje šta će nam deca učiti. Ne davamo vam da pišete našu istoriju. Ko što ćete reći da smo biti okupatori na KiM. Kroz male korake vi ćete nas da dekodirate. A mi smo to predstavljali kao otvaranje srpskog društva. Nek nevladine organizacije naprave privatne škole. Ja sam čvrsto na pozicijama suverenističke politike - rekao je Vučević.
