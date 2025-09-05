Politika

"NE DAMO VAM DA PIŠETE NAŠU ISTORIJU" Vučević o paketu nacionalnih udžbenika: Valjda je pitanje šta će nam deca učiti

В. Н.

05. 09. 2025. u 11:58

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević na Pink televiziji da je paket nacionalnih udžbenika jako važna tema za državu.

НЕ ДАМО ВАМ ДА ПИШЕТЕ НАШУ ИСТОРИЈУ Вучевић о пакету националних уџбеника: Ваљда је питање шта ће нам деца учити

Foto: Printskrin

- Paket nacionalnih udžbenika je važno da država zaokruži priču. Samo da nam ne pričaju o slobodnom tržištu, ali nemoj da nam falsifikujete istoriju i geografiju. Uvek vam dođe pet savetnika uhapšenih, kako će reagovati stranci. Usađen im je strah. Ma kako će naš narod reagovati? Valjda je pitanje šta će nam deca učiti. Ne davamo vam da pišete našu istoriju. Ko što ćete reći da smo biti okupatori na KiM. Kroz male korake vi ćete nas da dekodirate. A mi smo to predstavljali kao otvaranje srpskog društva. Nek nevladine organizacije naprave privatne škole. Ja sam čvrsto na pozicijama suverenističke politike - rekao je Vučević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima
Politika

0 10

KAKAV LAŽOV, STRAŠAN LAŽOV! Đilas prebrojava zvezdice hotela u Pekingu, smeta mu diplomatski trijumf Vučića, masno slagao o troškovima

ČAK i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.

05. 09. 2025. u 11:34

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU