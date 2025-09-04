Politika

"KOMPLETNO OSOBLJE HOTELA HOĆE DA SE SLIKA SA NAMA": Vučić o popularnosti Srbije u Kini

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ističe da Srbija privlači veliku pažnju u Kini.

- Prvu reč koju čujete na svakom mestu, kada kažete da ste iz Srbije, na ulici je "vućići", kompletno osoblje hotela hoće s nama da se slika. To nije zbog nas, to je zbog pažnje koju Srbija ima u Kini i medijima ovde. CCTV emitovaće intervju sa mnom na engleskom, verujem najmanje pola sata, pa ako tako nešto nije dovoljno od naše male zemlje, neki drugi će verovatno moći bolje u budućnosti, videćemo - kazao je Vučić, tokom obraćanja iz Pekinga.

