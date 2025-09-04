"KOMPLETNO OSOBLJE HOTELA HOĆE DA SE SLIKA SA NAMA": Vučić o popularnosti Srbije u Kini
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić ističe da Srbija privlači veliku pažnju u Kini.
- Prvu reč koju čujete na svakom mestu, kada kažete da ste iz Srbije, na ulici je "vućići", kompletno osoblje hotela hoće s nama da se slika. To nije zbog nas, to je zbog pažnje koju Srbija ima u Kini i medijima ovde. CCTV emitovaće intervju sa mnom na engleskom, verujem najmanje pola sata, pa ako tako nešto nije dovoljno od naše male zemlje, neki drugi će verovatno moći bolje u budućnosti, videćemo - kazao je Vučić, tokom obraćanja iz Pekinga.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)