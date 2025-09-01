EKSKLUZIVNO IZ ISTRAGE ŠOLAKOVIH MAHINACIJA: Krimi-poslovi Bojane Mijailović!

POSTALO je jasno zašto su mediji koje kontroliše Dragan Šolak napravili toliki cirkus zbog smene Bojane Mijailović sa čela firme Junajted Grupa d.o.o. i dolaska novog direktora - ona je, naime, bila ključna osoba za Šolakove finansijske malverzacije u Srbiji, a u bar jednom slučaju spasila ga je od pravosuđa i zakona!

Dragan Šolak, Foto Printskrin

Čudila se srpska javnost zašto su TV N1 i Nova S podigli buku zbog interne kadrovske promene u privatnoj firmi njihovih vlasnika, jednoj od ukupno 120 iz sastava Junajted Grupe, registrovanoj za konsultantske delatnosti i čija je smenjena direktorka građanima potpuno anonimna.

Međutim, kako ekskluzivno saznajemo iz odlično obaveštenih i pouzdanih izvora, koji su upoznati sa aktuelnom sveobuhvatnom međunarodnom istragom dugogodišnjih mahinacija Dragana Šolaka i najbližih saradnika, Bojana Mijailović je osoba od njegovog najvišeg poverenja, a sa članovima svoje porodice napravila je mrežu korupcije, trgovine uticajem i sukoba interesa - sve to u službi i Šolakovog i ličnog bogaćenja.

OSOBA ZA FINANSIJSKE MALVERZACIJE: Mijailović se 2016. zaposlila u međunarodnoj Junajted Grupi (UG), prvo kao blagajnik UG, a kasnije je napredovala do funkcije izvršne direktorke za odnose sa investitorima i stratešku analitiku. Od početka 2020-ih, ona je zvanično nadgledala poslovanje UG u Srbiji, a praktično velikim delom posla bila zadužena za poslovne malverzacije, od poreskih do izvlačenja para iz zemlje na lične ofšor račune širom sveta. Gospođu je na to mesto postavio lično Šolak i faktički je njemu odgovarala, jer je ovaj tajkun, iako manjinski vlasnik UG, potpuno kontrolisao menadžment grupacije.

Kada je većinski vlasnik, britanski fond BC Partners, ove godine ušao u sukob sa Šolakom, razvlastio ga, krenuo da preuzima punu kontrolu nad UG i da postavlja svoj menadžment, 20. avgusta je bez funkcije ostala i Bojana Mijailović, koju je zamenio novi direktor, i to uz pratnju policije, jer ona nije htela da ga pusti u prostorije firme!

Ovaj dramatičan incident je sugerisao da gospođa Mijailović nije bila samo nečiji pion unutar UG, već osoba sa mnogo većom važnošću - kažu naši sagovornici upućeni u međunarodnu istragu.



Bojana Mijailović je obavljala odgovorne poslove u UG dok je njen suprug Nenad Mijailović bio državni sekretar u Ministarstvu finansija Srbije, zadužen da nadgleda agencije koje su regulisale poslovanje upravo UG (Poreska uprava, sprečavanje pranja novca, itd.). Ovo preklapanje poslova dvoje supružnika izazvalo je ozbiljnu zabrinutost zbog trgovine uticajem i favorizovanja. Na primer, tokom mandata Nenada Mijailovića istrage protiv Dragana Šolaka su bile praktično stopirane, “gurnute u fioku”, poput istrage s kraja 2017. o sumnjivoj ofšor transakciji teškoj 17,7 miliona evra. To se poklopilo sa Bojaninim zaposlenjem u Šolakovoj firmi - upozoravaju naši izvori.

Nenad Mijailović je zbog ove i ostalih sumnjivih aktivnosti, poput gomilanja skupo plaćenih javnih funkcija, 2018. sklonjen (praktično oteran) iz Ministarstva finansija, kada je resor preuzeo Siniša Mali. Prešao je na visoke pozicije u privatnom sektoru, gde je za interese svojih poslodavaca koristio brojne kontakte u državnim institucijama.

Ovakav supružnički poslovni aranžman mogao bi vrlo lako da se tumači kao kršenje etičkih principa i poslovne politike UG, odnosno fonda BC Partners, koji strogo zabranjuju svaki odnos koji bi mogao da ugrozi integritet kompanije. Šolak je verovatno podstrekivao Mijailoviće na ovakav aranžman i predstavlja jedan od razloga za Bojaninu smenu - objašnjavaju naši sagovornici.

LUKSUZNA VILA I SKUPA ŠKOLARINA: Život na visokoj nozi bračnog para Mijailović daleko prevazilazi njihove prijavljene prihode. Bojana je 2017, kao zvaničan kupac, stekla u vlasništvo dotadašnju državnu vilu na Dedinju. Za luksuznu vilu od 285 kvadratnih metara u “Diplomatskoj koloniji” platila je oko 400.000 evra, daleko ispod tržišne vrednosti. Prodaja po sniženoj ceni odobrena je dok je Nenad bio na vlasti i dok je njegovo Ministarstvo finansija bilo zaduženo za posao prodaje. To nedvosmisleno sugeriše na zloupotrebu službenog položaja.

Dodatno, Mijailovići su uložili značajna sredstva u renoviranje vile, a u isto vreme platili su skupo obrazovanje svoje kćerke na američkom Univerzitetu Kolumbija. Jaz između prijavljenih prihoda i bogatstva (vrhunske nekretnine, školarina u inostranstvu) podiže “crvene zastavice” u vezi sa misterioznim finansijskim izvorima, a sve se to preklapa sa početkom angažmana Bojane (i skriveno Nenada) za Dragana Šolaka.

Vrlo zanimljivo za međunarodnu istragu mahinacija starog Šolakovog menadžmenta u UG jeste i finansijsko okorišćavanje familije Mijailović zloupotrebom budžeta SBB Fondacije.

RUSKE VEZE ŠOLAKA I MIJAILOVIĆA: Dok je Bojana Mijailović bila na direktorskim funkcijama u Junajted Grupi blisko je sarađivala sa famoznim bračnim parom Kuoni - švajcarski pravni mešetar Volfram i njegova supruga i finansijski ekspert Marija - poznatim po tesnim vezama sa ruskim oligarsima, što je ogroman “reputacioni geopolitički rizik” za zapadnu kompaniju kakva je UG, kao i za britanski fond BC Partners, upozorili su naši sagovornici upućeni u međunarodnu istragu Šolakovih mahinacija.

Uprkos javnom prozapadnom stavu UG, na primer da imaju medije poput N1 koji često kritikuju Rusiju, ova grupacija je pod upravom Dragana Šolaka imala netransparentne veze sa ruskim interesima. Značajno je da je dugogodišnji član odbora i savetnik UG Volfram Kuoni u isto vreme bio direktor Gasprombanke Švajcarska, kao ekspert za ofšor finansiranje, odnosno izvlačenje para sa matičnih tržišta na skrivene račune u “poreskim rajevima”.

Sa te pozicije je blisko sarađivao sa Bojanom Mijailović, koja je bila odgovorna za takve delatnosti u vezi sa Srbijom - ističu naši izvori.

Šolak je 2022, posle izbijanja rata u Ukrajini, a u strahu od zapadnih sankcija, udaljio Kuonija sa zvanične funkcije u UG, ali su do danas ostali bliski saradnici u brojnim poslovima.

A tu je i srpska državljanka tvrde proruske orijentacije Marija Kuoni.

Uz brojne tajne poslove koje je kao finansijski ekspert obavljala za Šolaka, o čemu se takođe vodi istraga, Marija je u Beogradu pokrenula nevladinu organizaciju “Klikni za Srbiju”, navodno radi promocije srpske kulture i obrazovanja, a zapravo za ruske interese. Glavni pokrovitelji te NVO su vlada Rusije i kulturni centar Ruski Dom. Posebno brine to što je SBB Fondacija iz sastava UG bila partner ove proruske NVO gospođe Kuoni. Dakle, dobrotvorni ogranak UG sarađivao je sa projektom “meke moći” koji podržava Kremlj, stvarajući potencijalno minsko polje za UG i BC Partners i ogroman reputacioni geopolitički rizik - ističu naši sagovornici.

I tu stižemo do jednog od razloga zašto britanski investicioni fond BC Partners u periodu 2023-2024. nije uspevao da proda UG, odnosno da spasi svoj uloženi kapital: zapadni investitori ili zajmodavci mogli bi da se suoče sa nenamernom izloženošću ruskim kompanijama, organizacijama ili pojedincima pod sankcijama SAD i EU ako se bilo koji od Kuonijevih mutnih poslovnih aranžmana preklopi sa poslovanjem UG.



BOKS1

Sukob interesa Bojane i Nenada Mijailović

Bojanin uspon u Junajted Grupi direktno se preklapao sa mandatom njenog supruga Nenada kao državnog sekretara Ministarstva finansija Srbije. Od 2008. do 2018, Nenad Mijailović je bio desna ruka ministra, nadgledajući Poresku upravu i obavljajući funkciju koordinatora za sprečavanje pranja novca (AML).

Junajted Grupa, kao veliki međunarodni konglomerat sa brojnim kompleksnim ofšor vezama, sa svojim operacijama u Srbiji u potpunosti je spadala pod nadležnost institucija i agencija za čiji je rad odgovarao upravo Nenad, suprug Bojane Mijailović.

Kada je UG pod kontrolom Dragana Šolaka stavila Bojanu na svoj platni spisak, to je stvorilo neposredan sukob interesa: supruga ključnog državnog regulatora bila je insajder na visokoj funkciji u kompaniji za čiju je kontrolu on bio nadležan. Činjenica je da je Ministarstvo finansija u tom periodu praktično odustalo od istrage Šolakovih ofšor poslova. Postoji opravdana sumnja da je UG angažovala Bojanu bar delimično kako bi se povezali sa Nenadom i stekli naklonost Ministarstva finansija - objašnjavaju naši sagovornici.

Kodeks ponašanja UG naglašava da čak i “percipirani sukobi interesa moraju da se izbegavaju”. Prema kompanijskoj Politici o sukobu interesa, zaposleni ne bi trebalo da budu ni u kakvoj situaciji u kojoj bi lični odnosi mogli da ih “spreče da deluju u najboljem interesu United Group ili na drugi način da dođu u sukob sa interesima United Group”.

To da je neko zamenik ministra finansija zadužen za oporezivanje i kontrolu finansija UG, i u isto vreme supružnik direktorke UG, predstavlja “školski primer problematične veze”.

Ovo ukazuje na propust u internom upravljanju UG u tom periodu, dok je za menadžment bio nadležan Dragan Šolak, s obzirom na to da bi zapošljavanje ili zadržavanje supružnika visokog državnog funkcionera moglo da se smatra oblikom indirektnog podmićivanja ili trgovine uticajem.Takvi aranžmani bili bi označeni “crvenom zastavicom” prema Zakonu o podmićivanju Ujedinjenog Kraljevstva ili standardima FCPA - istakli su naši odlično upućeni međunarodni izvori.