Politika

LAŽOMER: Politika važnija od Hipokratove zakletve

В.Н.

25. 08. 2025. u 20:09

EKSKLUZIVNA ispovest direktora Hitne pomoći iz Novog Sada dr Bogdana Živanovića otkrila je jezive istine.

Foto: Printksrin

Svi smo gledali pokušaj spaljivanja više od 300 ljudi koji su se našli zarobljeni u prostorijama SNS u Novom Sadu 13. avgusta, kada je blokaderska rulja pokušala žive da ih zapali, a sada saznajemo da je na licu mesta situacija bila još opasnija i strašnija čak i od toga.

Da nije ispaljen metak u vazduh, dr Živanović je siguran da bi te noći bili pobijeni svi koji su se našli u Bulevaru oslobođenja i Stražilovskoj, od ljudi u stranačkim prostorijama, preko policije i Kobri, pa sve do timova hitne pomoći koji su zbrinjavali povređene.

Više u tome u snimku ispod teksta:

