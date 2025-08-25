LAŽOMER: Politika važnija od Hipokratove zakletve
EKSKLUZIVNA ispovest direktora Hitne pomoći iz Novog Sada dr Bogdana Živanovića otkrila je jezive istine.
Svi smo gledali pokušaj spaljivanja više od 300 ljudi koji su se našli zarobljeni u prostorijama SNS u Novom Sadu 13. avgusta, kada je blokaderska rulja pokušala žive da ih zapali, a sada saznajemo da je na licu mesta situacija bila još opasnija i strašnija čak i od toga.
Da nije ispaljen metak u vazduh, dr Živanović je siguran da bi te noći bili pobijeni svi koji su se našli u Bulevaru oslobođenja i Stražilovskoj, od ljudi u stranačkim prostorijama, preko policije i Kobri, pa sve do timova hitne pomoći koji su zbrinjavali povređene.
Više u tome u snimku ispod teksta:
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)