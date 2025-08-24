Politika

BOLJITAK I ZA GRAĐANE I ZA POLJOPRIVREDNIKE: Ministar Glamočić pohvalio nove ekonomske mere predsednika Vučića

В.Н.

24. 08. 2025. u 16:09

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da su nove ekonomske mere, koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas predstavio građanima, izuzetno dobre jer će, kako kaže, smanjenje marži u trgovinskim lancima automatski povećati potrošnju.

Foto D. Milovanović

Glamočić je istakao da je u prethodnom periodu bila stalna bitka između proizvođača i prerađivača, koja je dovela do toga da se zaborave trgovinski lanci koju su imali najveću zaradu u svemu tome.

"U prethodnom periodu mi smo imali stalnu bitku proizvođača i prerađivača, i svi smo zaboravili na trgovinske lance koji su uzimali najveći kajmak. Najveću zaradu su imali. Međutim država Srbija, na čelu sa predsednikom je odlučila da taj problem reši", rekao je Glamočić na pitanje Tanjuga kako komentariše nove ekonomske mere.

Takođe, ministar je ocenio da će mere doprineti boljitak, kako građanima, tako i poljoprivrednicima.

Ministar je najavio da će do kraja godine biti doneta i uredba o deklarisanju proizvoda od mesa i mesnih prerađevina, kao i da ministarstvo radi na isticanju proizvoda koji su originalnog porekla iz Srbije.

"Da budu posebno označeni, da ne bude neke zabune da neki proizvodi nose oznake iz Srbije, a kada pogledate unutra ostane samo slovo S od Srbije", poručio je Glamočić.

(Tanjug)

