VUČIĆ O OPTUŽBAMA NIKOLINE SINĐELIĆ: Verujem u časno ophođenje srpske policije, postoji služba unutrašnje komntrole koja će sve da ispita

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je optužbe NVO aktivistkinje Nikoline Sinđelić da je seksualno napastvovana od strane policije na protestu blokadera u Beogradu.

Foto: Printskrin

- Ja verujem u dobro, časno i pošteno ophođenje srpske policije prema svima. Molio bih sve da pokažu veće poštovanje prema njoj, žensko je. Postoji služba unutrašnje komntrole koja će sve da ispita. Ako su postojale bilo kakve nepravilnosti to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. Ako ne, ljudi će nastaviti da rade normalno kao i do sada, časno odgovorno i pošteno - rekao je Vučić na pitanje o optužbama NVO aktivistkinje Nikoline Sinđelić da je seksualno napastvovana od strane policije na protestu blokadera u Beogradu.