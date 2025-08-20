Politika

TAJNI SASTANAK U RESTORANU MARŠAL: Šefica Trećeg OJT prenosi nove naloge Zagorke Dolovac zameniku direktora policije?

20. 08. 2025. u 13:21

DOK institucije države trpe sve intenzivnije udare iznutra, u centru Beograda održava se sastanak koji otvara brojna pitanja i podseća na obrazac već viđene institucionalne koordinacije sa političkom pozadinom.

U restoranu „Maršal“, već više od sat vremena na sastanku su viđeni Ivana Pomoriški, šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, i Zoran Šašić, pomoćnik direktora policije. Ovo ne bi privuklo posebnu pažnju da se ne radi o dvema figurama koje u poslednjim dešavanjima zauzimaju ključne pozicije u složenom mehanizmu preraspodele nadležnosti u predmetima političkog nasilja na ulicama.

Ivana Pomoriški na čelo Trećeg osnovnog tužilaštva dolazi uz podršku Zagorke Dolovac, iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je dugogodišnji kadar. U vreme dok je Marinika Tepić bila potpredsednica LSV, Pomoriški je bila predsednica omladine te stranke, što je čvrsto pozicionira unutar struktura levičarsko-prozapadne političke mreže.

Njen tužilački rad se od tada vezuje za Treće osnovno tužilaštvo, upravo ono u koje se, nakon nedavnog spornog „pravnog stava“ sudija Višeg suda, prebacuju predmeti koji se tiču napada na policiju tokom masovnih protesta.

S druge strane, Zoran Šašić, kao pomoćnik direktora policije, poslednjih nedelja figurira kao jedan od aktera unutrašnjih turbulencija u vrhu MUP-a. Njegovo ime se dovodi u vezu sa osetljivih linija komandovanja, ali i sa nejasnim koordinacijama koje prate praksu puštanja nasilnika na slobodu nakon napada na službena lica.

Takođe upravo je Šašić bio taj koji je komandovao hapšenjem bivših ministara Tomislava Momirovića ali i u slučaju generalštab, što je išlo po direktnoj liniji Zagorke dolovac. Iako ne postoji formalni dokaz o političkoj orijentaciji, njegovo prisustvo na sastanku sa Pomoriški u ovom trenutku budi opravdanu sumnju u to šta je zapravo tema njihovog razgovora, i po čijem nalogu se vodi.

Ono što u celoj slici zabrinjava nije samo sastanak, već momenat u kojem se dešava. Sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu svojim stavom odbijaju da napade na policiju tretiraju kao nasilje na javnom skupu, čime se predmeti automatski izmeštaju iz nadležnosti Višeg javnog tužilaštva i prelaze u ruke Trećeg osnovnog tužilaštva, koje vodi upravo Ivana Pomoriški.

Dakle, dela protiv policije, koja imaju jasne elemente politički motivisanog nasilja u javnom prostoru, završavaju u tužilaštvu kojim upravlja kadar blisko povezan sa Marinikom Tepić, jednom od najaktivnijih političkih figura u organizaciji protesta.

