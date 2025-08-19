"TOLIKO SU HRABRI DA TUKU PRAZNA STAKLA I PROSTORIJE" Vučić o blokaderima: Trebalo je da zovemo Bolta kojom brzinom beže (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalgodu sa jasnom porukom.

Foto: Profimedia

- Trebalo je da zovemo Bolta kojom brzinom beže. - poručio je Vučić.

- Šta će da ponude narodu, šta će da ponude ljudima osim nasilništva, siledžijstva i razbijanja i onda bežanja. Toliko su hrabri da tuku prazna stakla i prostorije, čim se pojavi bilo ko oni beže. Ne može njih niko da stigne. Trebalo je da zovemo Jusejna Bolta kojom brzinom beže. Oni pokušavaju da nam unište elementarne vrednosti i oni hoće da po svaku cene unište normalan život. Borićemo se i pružićemo im otpor. Ovo pokazuje da nemaju nikakvu ideju, nikakav plan, nikakav program, ali ima jedna dobra stvar što ljudi sada više na čemu je sve zasnovano i šta im je jedina politika. Drugu politiku apsolutno nemaju, samo sruši, spali. Nećemo da im se sklanjamo, nećemo da bežimo, ići ćemo na svako mesto, pojavljivaćemo se na svakom mestu i podizaćemo otpor na svakom mestu - poručio je Vučić.