"TOLIKO SU HRABRI DA TUKU PRAZNA STAKLA I PROSTORIJE" Vučić o blokaderima: Trebalo je da zovemo Bolta kojom brzinom beže (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalgodu sa jasnom porukom.
- Trebalo je da zovemo Bolta kojom brzinom beže. - poručio je Vučić.
- Šta će da ponude narodu, šta će da ponude ljudima osim nasilništva, siledžijstva i razbijanja i onda bežanja. Toliko su hrabri da tuku prazna stakla i prostorije, čim se pojavi bilo ko oni beže. Ne može njih niko da stigne. Trebalo je da zovemo Jusejna Bolta kojom brzinom beže. Oni pokušavaju da nam unište elementarne vrednosti i oni hoće da po svaku cene unište normalan život. Borićemo se i pružićemo im otpor. Ovo pokazuje da nemaju nikakvu ideju, nikakav plan, nikakav program, ali ima jedna dobra stvar što ljudi sada više na čemu je sve zasnovano i šta im je jedina politika. Drugu politiku apsolutno nemaju, samo sruši, spali. Nećemo da im se sklanjamo, nećemo da bežimo, ići ćemo na svako mesto, pojavljivaćemo se na svakom mestu i podizaćemo otpor na svakom mestu - poručio je Vučić.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
