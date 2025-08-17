Politika

POGLEDAJTE KAKO BLOKADERI PALE STAMBENU ZGRADU: Sada će da spaljuju i žive ljude (VIDEO)

V.N.

17. 08. 2025. u 09:44

BLOKADERI teroristi sinoć su u Valjevu zapalili stambenu zgradu u kojoj su se u podnožju nalazile stranačke prostorije SNS-a.

ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО БЛОКАДЕРИ ПАЛЕ СТАМБЕНУ ЗГРАДУ: Сада ће да спаљују и живе људе (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

U divljačkom pohodu oni su došli do stambene zgrade, krenuli da bacaju pirotehnička sredstva, baklje, topovske udare, kamenice i sve što im se našlo pod rukom.

Došli su sa ciljem da zapale prostorije i zgradu, u kojoj žive ljudi sa svojim porodicama.

Ugrozili su živote svih ljudi, a brza intervencija vatrogasaca doprinela je tome da ne bude ljudskih žrtava.

U toj zgradi bilo je dosta stanara koji tu žive i koji mogu da nastradaju od podmetnutog požara.

Do sada su spaljivali prostorije, krenuli su i na zgrade gde živi narod, a sad će da spaljuju i žive ljude.

