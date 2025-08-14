OŠTRE REAKCIJE NA JEZIVO NASILJE BLOKADERA: Oglasili se Mali, Brnabić, Macut, Selaković, Popović, Đurić, Petković...

DIVLjANjE, haos i nasilje koje su sinoć izazvali blokaderi širom Srbije naišlo je na oštre osude javnosti.

Foto: Novosti

Selaković: Napade koje su sprovodili je delo mračnih mozgova

Ministar kulture Nikola Selaković reagovao je na nasilje blokadera.

“Najoštrije osuđujem sinoćnje divljaštvo i nasilje koje su organizovali blokaderi u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije. To nije bio nikakav politički protest, to je bio organizovan napad na državu, njene građane i ustavni poredak. Pokušaj da se kamenicama, paljenjem i fizičkim obračunima zameni demokratska volja naroda, izražena na izborima, jeste direktan udar na temelje naše države.

Napadi na građane, paljenje prostorija i ugrožavanje života, napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, je delo mračnih mozgova kojima je jedini cilj slaba Srbija i Srbija koja je na kolenima.

Ministar Nikola Selaković, Foto D. Milovanović

Jasno je da ovo nije izolovan događaj. Svedoci smo sinhronizovanog pritiska na srpski narod – i u Srbiji, kroz organizovano nasilje i pokušaje destabilizacije, i u Republici Srpskoj, kroz političke i medijske udare koji imaju isti cilj: da oslabe jedinstvo i snagu srpskog naroda gde god on živi.

Ali svako ko misli da će silom, haosom i pretnjama zastrašiti Srbiju i srpski narod, duboko se vara. Nasilje ne može i neće pobediti!”

Mesarović: Neviđeno divljaštvo blokadera u Novom Sadu

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede pozvala je na prekid nasilja i procesuiranje svih onih koji su, kako je rekla, divljali po Srbiji, ističući da su se u Novom Sadu odigrali najmonstruozniji događaji.

- Pod hitno da se prekine ovo nasilje i procesuiraju svi oni koji su divljali po Srbiji, pri čemu su se najmonstruozniji događaji odigrali u mom Novom Sadu u kom su blokaderi sinoć hteli da izazovu građanski rat. Do zuba naoružani napadali su građane, prostorije SNS, hteli su ljude žive da spale. Ja sam svedočila svemu tome. Sa predsednikom stranke Milošem Vučevićem i mojim saborcima bila sam u prostorijama SNS na Bulevaru. Noćas je bilo najstrašnije do sada. Ekstremisti su bili dobro pripremljeni, naoružani do zuba, i spremni da ostvare svoj mračni scenario – da izazovu građanski rat - navela je Mesarović na svom Instagramu.

Mesarović je istaklada su blokaderi hteli da zapale prostorije SNS-a, samo zato što misle drugačije od njih.

-Samo zato što mislimo drugačije i ne želimo da se predamo nasilnicima i njihovim besmislenim blokadama, gađali su nas bakljama, kamenicama, alatom… hteli su da zapale prostorije stranke, a nas da ubiju. Predsednik Vučević je svojim životom branio prostorije naše stranke. Mnogi naši saborci i sedam pripadnika Kobri je teško povređeno u haosu koji su celu noć izazivali fašisti blokaderi. Mnogo je građana povređeno u ovom krvavom piru blokadera kojima i jeste cilj bio da se prolije krv na ulicama, da ubijaju sopstveni narod, i da se izazove građanski rat. Želim da se što pre oporave pripadnici Kobri i moje stranačke kolege i da nastavimo dalje našu zajedničku borbu za našu Srbiju i sve njene građane! Ne smemo dozvoliti da ikada više našim gradovima divljaju horde naoružane motkama, ciglama, topovskim udarima, bakljama… koje gaze sve pred sobom, razbijaju glave građanima, ranjavaju pripadnike policije, pale prostorije stranke političkih neistomišljenika. Srbija nikada nije bila na strani fašista! Građani Srbije ne žele da gledaju krvave tragove na ulicama, žele mir i stabilnost, izvesnu budućnost za svu decu i sebe, sve ono što garantuje politika našeg predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem.

Ne mogu da isključim emocije jer ovako nešto nikada nisam doživela, takvo divljaštvo i mržnju od strane najekstremnijih antisrpskih grupa blokadera fašista. Ponosna sam na našeg predsednika stranke Miloša Vučevića koji je noćas svojim životom branio sve nas, sve pristojne građane koji ne žele haos i bezakonje, našu Srbiju, i budućnost svih njenih građana - navela je Mesarović.

Gojković: Neredi u Novom Sadu najbrutalniji do sada, očekujem reakciju tužilaštva

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković rekla je da su sinoćni neredi u Novom Sadu bili najbrutalniji do sada i da je cilj blokadera bio da oduzmu živote ljudima unutar prostorija Srpske napredne stranke kao i da očekuje brzu reakciju tužilaštva.

- Očekujem da se tužilaštvo oglasi i profesionalno radi svoj posao, da okarakteriše ova krivična dela“, rekla je Gojković i dodala da nema više priče o finoj i dobroj deci, jer su juče viđene njihove prave namere – izazivanje građanskih sukoba. Ona je na konferenciji za novinare rekla da se obraća povodom nemilih događaja u Novom Sadu i manjim opštinama u Vojvodini i dodala da je teško ostati van emocija i "izneti ocenu svega što smo imali prilike da posmatramo na ulicama".

Gojković je navela i da je danas uveliko poznato da je događaje inicirala profesionalna grupa blokadera, oko 1600 njih.

- Najmanje je onih iz Novog Sada, više onih što su pomagali organizaciji napada na stranačke prostorije", kazala je Gojković.

Prema njenim rečima, napad nije bio samo na prostorije politički legalno i legitimno izabrane stranke od strane građana Srbije na izborima već i na ljude i građane koji su se okupili da brane prostorije.

- Ovog puta nemiri nisu bili masovni, ali su bili najbrutalniji do sada i očigledno je da je namera blokadera bila da oduzmu živote ljudi koji su branili prostorije - navela je Gojković.

Predsednica Pokrajinske vlade rekla je da postoje i dokazi i snimci, kojima se blokaderi sami hvale na društvenim mrežama.

- Blokaderi su došli dobro organizovani, očigledno je unapred pripremljen plan za napad na građane koji su se tu zatekli. Prostorije su napadnute sa leđa, oni su bili naoružani palicama i bakljama sa namerom da spale ljude unutar prostorija", rekla je predsednica Pokrajinske vlade. Gojković je zatim objasnila da su na bulevaru bile žene, devojke, mladići, te da je ukupan broj povređenih 65, od čega je 16 pripadnika MUP-a.

- Na snimcima se vidi i učešće nekih pokrajinskih poslanika. Građani ispred SNS-a su juče branili demokratiju od pokušaja uvođenja fašizma. Srbija će se odbraniti - poručila je Gojković.

Ona je ocenila i da je strašna medijska uloga jedne kuće koja je prenosila ove nemire.

- Pokazali su da su fabrika laži, uživo su izmišljali događaje i davali svoje ocene - rekla je Gojković.

Ona je dodala i da građani koji su branili Novi Sad, branili su slobodu svih da se politički opredeljuju.

- Branili su demokratske vrednosti društva na kojima smo odrasli u Novom Sadu. Napadnuti su ljudi od strane blokadera koji su potpuno obojeno pokazali fašističku ideologiju, ovo je kao uoči II svetskog rata. Taj model je pokušan da se odigra u Novom Sadu - ukazala je Gojković.

Kako je navela, mali je broj ljudi iz Novog Sada koji je sinoć učestvovao u neredima, jer Novosađani ne daju podršku fašističkim namerama da se uruši ustavni poredak države.

- Zahvaljujem se policiji koja je došla i odbranila grad, zaštitila živote građana i sprečila teroriste koji su želeli da ubiju ljude u SNS-u", rekla je ona. Gojković se osvrnula i na to što su neki mediji preneli da je u Novom Sadu upotrebljen pištolj i rekla da su sada svi imali prilike da čuju da je u pitanju pripadnik "Kobri" koji je pucao u vazduh ne bi li sprečio ubistvo osoba za čije je živote bio zadužen. Na pitanje novinara o materijalnoj šteti, predsednica Pokrajinske vlade rekla je da je fokus sada na ljudskim životima, ali da je materijalna šteta izuzetno velika pošto su razbijeni automobili duž Bulevara oslobođenja, kao i lokali pored prostorija Srpske napredne stranke.

POKRET SOCIJALISTA NOVOG SADA: Zahvaljujući policiji i odgovornim sugrađanima izbegnut građanski rat u Novom Sadu

"Novi Sad se danas mogao probuditi u ratu. Zahvaljujući policiji i većini sugrađana koji nisu podržali ekstremiste, danas je mir, ali se pakao od sinoć više ne sme dozvoliti.

Pokret socijalista zahteva da državni organi hitno reaguju i uhapse blokadere teroriste, ali i organizatore i vođe nemira koji ugrožavaju živote, stabilnost i mir našeg društva", poručili su u Pokretu socijalista Novog Sada.

Đurić: Najoštrije osuđujem sinoćnje brutalno nasilje blokadera

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić oglasio se saopštenjem o neredima i nasilju koje su sprovodili blokaderi.

- Najoštrije osuđujem sinoćnje brutalno nasilje na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije, kao i pokušaje da se kroz nasilne proteste unese haos, ugrozi bezbednost građana i destabilizuje Srbija. Srbija jeste i ostaće država zakona, mira i reda, a ne država u kojoj huliganstvo i destrukcija mogu zameniti demokratski dijalog i volju građana izraženu na izborima. Naša je jasna i nedvosmislena poruka da nasilje ne može i neće biti tolerisano. Posebno oštro osuđujem kukavičke napade na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, koji su časno, hrabro i profesionalno stali na branike mira i zakona, braneći bezbednost građana i ustavni poredak Republike Srbije. Njihova hrabrost i posvećenost su na ponos svakom građaninu ove zemlje. Sloboda okupljanja predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava i temelj demokratije, ali to pravo ne daje nikome dozvolu da pali, uništava imovinu, napada i ugrožava živote građana Srbije. Scene kojima smo sinoć svedočili bile su uznemirujuće i neprihvatljive za Srbiju koja ide napred, gradi mir i stabilnost i ne želi da se vrati u vreme haosa i podela. Verujem da je jedini put za prevazilaženje nesuglasica otvoren i iskren dijalog, ali dijaloga ne može biti tamo gde vlada nasilje, niti tamo gde se politički stavovi pokušavaju nametnuti silom. Srbija je danas dovoljno snažna da svaku razliku rešava civilizovano, kroz institucije koje su garant mira, bezbednosti i budućnosti naše dece i svih naših građana. Republika Srbija će, kao i do sada, čvrsto i beskompromisno nastaviti da štiti svoj ustavni poredak, svoje građane, institucije i vrednosti na kojima počiva. Nasilju u našoj zemlji nema i nikada neće biti mesta, a mir, stabilnost i jedinstvo Srbije moraju ostati nepovredivi, jer su temelj naše snage i jedina garancija budućnosti koju zajedno želimo da izgradimo.

Macut: Nasilje nije i ne sme da bude lice jedne demokratske zemlje

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut osudio je danas svaki vid nasilja i nedemokratsko ponašanje neistomišljenika i naglasio da to nije i ne sme da bude lice jedne demokratske države,navodi se u saopštenju Vlade Srbije. On je to rekao povodom okupljanja i nemira na ulicama naših gradova tokom noći, kao i napada na prostorije vladajuće političke partije, i dodao da nasiljem ne mogu da se rešavaju problemi niti prevazilaze razlike u mišljenjima, kao i da je to moguće isključivo dijalogom i poštovanjem zakona.

Foto Tanjug/SLOBODAN MILjEVIĆ

- Pozivam sve političke aktere i građane na smirivanje tenzija. Samo razumom, strpljenjem i uzajamnim uvažavanjem možemo postići mir i stabilnost. Država će, u skladu sa zakonima Republike Srbije, preduzeti sve mere da obezbedi mir, javni red i bezbedno kretanje za sve građane, bez obzira na njihova politička ili bilo koja druga opredeljenja - rekao je predsednik Vlade.

Istakao je da to nije put kojim Srbija treba da ide i dodao da sva pitanja, sve nesuglasice kao i odluke koje se tiču budućnosti Srbije, mogu da budu donete isključivo od strane državnih institucija i organa, ali i na izborima, u vremenu i na način koji je propisan zakonom. Prof. dr Macut je posebno naglasio da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom pokazali spremnost i posvećenost da štite građane i obezbede javni red i mir, kao što to predano i odgovorno čine svih prethodnih devet meseci.

- Republika Srbija ostaje čvrsto opredeljena da gradi demokratsko društvo u kojem se razlike rešavaju argumentima, a ne silom - poručio je srpski premijer.

Ministarstvo pravde: Napad na građane, policiju,prostorije SNS je udar na ustavni poredak

Ministarstvo pravde najoštrije je danas osudilo napade na prostorije Srpske napredne stranke, na građane i policiju od strane organizatora blokada, kao i svaki vid političkog i fizičkog nasilja. Kako se navodi takvi akti nisu samo napad na imovinu ili pojedince, već i direktan udar na ustavni poredak, demokratske vrednosti i pravo svakog građanina na slobodno političko delovanje.

Ministarstvo pravde podseća da je Ustav Republike Srbije jasno utvrdio slobodu političkog udruživanja i izražavanja, te da su fizički napadi, pretnje i zastrašivanja potpuno neprihvatljivi i krivično sankcionisani.

"Država će iskoristiti sva zakonska ovlašćenja kako bi počinioci bili identifikovani, procesuirani i kažnjeni u skladu sa zakonom. Podsećamo javnost da su ovakvi postupci krivična dela iz više odredbi Krivičnog zakonika Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

Istovremeno Ministarstvo poziva medije i javnost da zajednički osude politički ekstremizam, jer je zaštita ustavnog poretka i javne bezbednosti obaveza svih, a svako ćutanje ili relativizacija nasilja predstavlja ohrabrivanje organizatora blokada i podsticanje novih incidenata.

"Republika Srbija je pravna država. Sloboda mišljenja i političkog delovanja se štiti Ustavom i zakonom, ali jednako tako Ustavom i zakonom se štiti i pravo građana na bezbednost i nepovredivost prava na političko organizovanje. Nasilju nema mesta u demokratskom društvu i država će svim raspoloživim sredstvima to pravo da odbrani", navodi se u saopštenju.

Đurđević Stamenkovski: Srbija neće dozvoliti da nas gurnu u haos

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milca Đurđević Stamenkovski izjavila je danas, povodom nereda koji su pravili blokaderi, da je to bilo organizovano nasilje i čin bezumlja koji preti da gurne Srbiju u najmračnije scenarije, ali da to Srbija neće dozvoliti.

- Sinoć smo svedočili jednoj od najopasnijih pojava u našem društvu, organizovanom nasilju koje ne poznaje granice. Napad na ljude, paljenje prostorija i ugrožavanje života nije politička borba. To je čin bezumlja koji preti da gurne Srbiju u najmračnije scenarije - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da građanski rat nema pobednika već da on ostavlja samo pepeo, grobove i generacije u bolu.

- Srbija neće dozvoliti da nas gurnu u haos. Naš odgovor mora biti jasan: mir, jedinstvo i država koja štiti svakog građanina. To je naša zajednička dužnost, iznad svake partije i svake politike - rekla je Đurđević Stamenkovski.

G.Šljivić

Istakla je da se u demokratiji vlast osvaja glasovima, a ne kamenicama i molotovljevim koktelima.

- Oni koji maštaju o građanskom ratu moraju znati da će se probuditi u državi koja će ih zaustaviti i pobediti. Nema političkog legitimiteta za one koji ga grade na haosu i krvi sopstvenog naroda. Politika koja preti životima svojih građana nije politika – to je zločin. Posebno je sramotno što su sinoć napadnuti oni koji nose uniformu ove države, pripadnici vojske i policije. Ti ljudi nisu tu radi politike, već radi svih nas, da štite mir, bezbednost i život svakog građanina. Kada udarite na njih, udarate na simbol države, na red i na zakon - rekla je Đurđević Stamenkovski.

U saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navodi se da je Đurđević Stamenkovski poručila da Srbija nije ničija kolonija i da nikada neće biti. "Mi sami odlučujemo o svojoj sudbini i niko neće upravljati ovom zemljom iz senke ili iz tuđih centara moći, gurajući nas u podele, mržnju i anarhiju", rekla je Đurđević Stamenkovski. Đurđević Stamenkovski izjavila je danas za TV Prva da treba iskoristiti sva legalna i legitimna sredstva kako bismo sačuvali stabilnost i mir.

- Mi smo sinoć svedočili nečemu što nije politička borba, u pitanju je pokušaj izazivanja građanskog rata i u dobroj meri oni su sinoć uspeli da kulminiraju nasilje koje je vršeno tokom prethodnih osam meseci. Usudiću se da kažem da je posredi bio i pokušaj ubistva političkih neistomišljenika - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ukazala je da je zastavnik Vojske Srbije koji je ispalio hitac u vazduh na taj način zaustavio eskalaciju sukobu.

- Pitanje je kako bi se sve to završilo u Novom Sadu da zastavnik nije ispalio taj hitac. Naš narod kaže 'vrag je odneo šalu'. Oni su se suočili sa opadanjem broja okupljenih na svojim mitinzima i to je bio alarm da krenu u nasilje i ovo što se sinoć dogodilo nije nikakav spontani, izolovani lokalni incident. Dakle, u pitanju je koordinisana i unapred dogovorena akcija - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da su te aktivnosti koordinisane spolja i da to "nije srpski rukopis". Ocenila je da sinoćni protest nije bio napad na pojedinca ili udar na stranačke prostorije, već udar na Srbiju, pokušaj rušenja ustavno-pravnog poretka i napad na uniformu.

- Naša vojska koja je ovu zemlju branila, koja je stradala 1999. godine, koja je krvarila za otadžbinu sada treba da zazire od ekstremista - rekla je Đurđević Stamenkovski.

dgovarajući na optužbe da ova policija nije narodna, već policija predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Đurđević Stamenkovski je rekla da je policija na strani zakona. Istakla je da je cilj protesta da se Srbija oslabi, jer oni koji kroz nevladine organizacije finansiraju i pomažu proteste, ne žele jaku Srbiju. S tim u vezi, navela je da ne postoji ni jedna nevladina organizacija koja se finansira iz inostranstva koja je ne podržava proteste u Srbiji.

- Jaka Srbija je potrebna samo srpskom narodu i građanima Srbije. Jaka Srbija je potrebna Srbima. Nikome ne treba jaka Srbija - ni našim susedima, ni nekim većim silama. Svima treba Srbija koja služi za podkupljivanje, a Srbija se uspravila - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Popović: Spirala nasilja ugrožava bezbednost građana

Ministar u Vladi Republike Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu, dr Nenad Popović, najoštrije je osudio napade na građane, pripadnike policije i prostorije Srpske napredne stranke, koji su se dogodili tokom jučerašnjih incidenata, a koje su izazvali organizatori višemesečnih blokada.

U izjavi za javnost, ministar Popović je istakao:

„Najoštrije osuđujem divljačko nasilje koje su oni, koji mesecima blokiraju Srbiju, sinoć izvršili nad članovima našeg koalicionog partnera, Srpske napredne stranke, kao i nad njihovim stranačkim prostorijama.

Foto: Privatna arhiva

Želeći da agresijom, blokadama, pretnjama i nezakonitim postupcima sruše od građana izabrane organe vlasti, uveli su Srbiju u spiralu nasilja, koja, pored direktnih štetnih posledica po ekonomsku situaciju u zemlji, sada predstavlja i direktnu pretnju bezbednosti svih građana koji se ne slažu sa njihovim agresivnim delovanjem i političkim stavovima.

U ovom teškom trenutku za našu zemlju, moramo podržati sve organe bezbednosti i pravosudne institucije, kako bi se povratio red u društvu, zakoni poštovali a nasilnici bili krivično procesuirani.

U ime Srpske narodne partije izražavam punu solidarnost sa rukovodstvom i članstvom Srpske napredne stranke“.

Mali: Puna podrška Vučiću da smiri tenzije i kroz dijalog pronađe izlaz

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom nemilih scena i divljanja blokadera u više gradova širom Srbije. Tim povodom, on se oglasio putem zvaničnog fejsbuk naloga:

Foto: Instagram/mali_sinisa

- Nasilje blokadera je eskaliralo u gradovima širom Srbije, a ove nemile scene koje gledamo duboko zabrinjavaju sve odgovorne ljude u našoj zemlji. Blokaderi otvoreno priznaju da žele da naude pristalicima Srpske napredne stranke i pozivaju na još veće nasilje. Sve to zdušno prenosi i podržava grupa opozicionih medija, tzv. megafoni, koji se svakodnevno služe govorom mržnje i tako doprinose još većoj atmosferi linča. Razumem da postoje različita mišljenja i stavovi, ali ovde više nije reč o tome. Ovde se odlazi ispred domova političara, gađa se kamenicama, iniciraju se fizički obračuni sa svima koji drugačije misle. Želim da pružim punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u njegovim naporima da smiri tenzije i da, kroz dijalog, pronađe izlaz iz ove situacije. Pozivam sve građane da sačuvamo mir, da razgovaramo, da ne potežemo za nasilnim sredstvima i da jedni druge čujemo. Samo kroz mir, strpljenje i međusobno poštovanje možemo graditi bolju budućnost za ovu zemlju - poručio je Siniša Mali.

Brnabić: Srbija nije pustila ni jače da je gaze, pa neće ni blokadere

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas povodom tvrdnji blokadera da je vlast htela sukobima da izazove građanski rat da su se ljudi u Novom Sadu branili.

- Strašan zločin je počinio narod, patriote, sinoć u Novom Sadu - branili su se. Zamislite, ljudi nisu dali da ih ubiju, žive spale, da im unište kuću. I kad se branite, ako pitate fašiste blokadere i njihove medijske pomagače, vi ste krivi za nasilje, jer bilo bi manje nasilja da ste samo pustili da vas ubiju - navela je Brnabić na mreži Iks.

Foto: Novosti

One je istakla da Srbija nije pustila ni jače, ni hrabrije, ni časnije da je gaze, pa sigurno neće ni fašiste blokadere i "ove nesrećnike koji pišu kako vrhovni tajkun kaže".

- Pobedila je Srbija pre nekog vremena, otuda i ovaj bes fašista blokadera i Šolakovih plaćenika. I nastaviće da pobeđuje", poručila je Brnabić. Studenti u blokadi su na svom instagram profilu posle sinoćnih nemira izneli tvrdnju da je "vlast sukobima pokušala da izazove građanski rat".

Petković: Za demokratiju se ne bori linčom političkih neistomišljenika

Sinoćni bezočni napadi blokadera na političke neistomišljenike razotkrili su prave namere onih koji se mesecima lažno predstavljaju kao borci za demokratiju i bolje društvo, izjavio je član Predsedništva SNS Petar Petković.

- Svima koji iskreno vole Srbiju bilo je očigledno da smo svedoci pokušaja rušenja države terorom manjine nad većinom, ali snaga slobode i ljubavi prema Srbiji nemerljivo je jača od blokaderskih batinaša koji bi da ukinu pravo na postojanje i slobodno mišljenje.

Za demokratiju se ne bori linčom političkih neistomišljenika, pokušajima ubistva, rušenjem i paljenjem stranačkih prostorija SNS, već upravo suprotstavljanjem onima koji priželjkuju revoluciju i građanske sukobe.

Oni koji su mislili da agenturnim specijalnim operacijama i pomoću nekoliko hiljada bezumnih ljudi mogu da sruše Srbiju kao samostalnu i slobodnu državu potcenili su i snagu Srbije i odlučnost njenih građana da brane ono što im je sveto.

Puna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije u nameri da odbrane zemlju od pokušaja nimalo spontanog, već brižljivo režiranog i planiranog, pokušaja prevrata i izazivanja haosa u našem društvu.

Demokratija se brani vladavinom zakona i tako što institucije rade svoj posao, a nakon sinoćnog nasilničkog divljanja malobrojnih neprijatelja Srbije i demokratije, institucije će, uveren sam, imati pune ruke posla.

Srbija nije uplašena, niti će uzmicati pred batinašima, bez obzira iz kojih centara moći oni bili organizovani i podržavani, jer naš narod je cenu slobode u prošlosti preskupo plaćao da bi je se odrekao pod pritiskom onih čiji je san kapitulacija naše zemlje kao otadžbine ponosnih i slobodnih ljudi - kazao je Petković.

Vuković: Teroristi blokaderi žele da padne krv

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost u izjavi za Novosti reagovala je na divljaštvo blokadera koji su se juče ustremili na prostorije SNS.

- Najekstremnija situacija sinoć je bila u Novom Sadu gde su prostorije zapaljene, gde je grupa terorista u jednom trenutku opkružila te prostorije i nije htela da dozvoli aktivistima SNS da iz te prostorije izađu što je moglo da dovede do smrti desetine ljudi i to je nešto čega svi mi treba da se plašimo. Očigledno je da oni žele krv i da žele ljudske živote. To je nešto što ne može da se dopusti - rekla je ona.

Celu njenu izjavu pogledajte na priloženom video snimku:

Jovanović: Pružam punu podršku predsedniku Vučiću

Poslednjih dana, brojni gradovi Srbije postali su mesto sukoba i nasilja blokadera koji su neprihvatljivi i veoma opasni, izjavio je Mihailo Jovanović, direktor kancelarije za IT.

- Potpuno je nedopustivo da se kamenicama gađaju kuće ljudi, stranačke prostorije i uništava imovina, samo zato što neko ne deli istu političku ideju ili stav. Takvo ponašanje urušava demokratske vrednosti za koje se kao društvo zalažemo i šalje pogrešnu poruku budućim generacijama.

Ne manje opasnu ulogu u podgrevanju tenzija imaju pojedini mediji, dugogodišnji propagandni servisi protiv interesa Srbije, koji svojim neprofesionalnim izveštavanjem, selektivnim prenošenjem informacija i širenjem subverzivnih sadržaja doprinose atmosferi sukoba, podele i netrpeljivosti u našem društvu.

Suočavamo se sa izazovima koji zahtevaju hladne glave, a ne ulice pune kamenica. Pružam punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću koji nastoji da dijalogom i smirenošću reši trenutnu situaciju. Srbiju čak ni u teškim trenucima ne definiše pretnja, već patriotizam, zajednički trud i volja za zajedničkim napretkom.

Ulica i nasilje nisu i ne mogu biti rešenje.

Srbija mora da raste kroz razum, pravdu i zajedništvo - ističe Jovanović.

Bečić: Najoštrije osuđujem sinoćnje fašističko ponašanje blokadera

Predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti Igor Bečić osudio je sinoćnje nerede u Novom Sadu, ali i drugim gradovima Srbije ističući da niko iz SNS-a ni jednog trenutka nije napao blokadere, već da su, kako kaže, "goloruki i telima branili svoje odbore".

- Najoštrije osuđujem sinoćnje fašističko ponašanje blokadera koji su pokazali na šta su sve spremni samo da bi se domogli vlasti - naveo je Bečić u saopštenju.

Kako je dodao, sinoć su svi imali prilike da vide strašne slike iz Novog Sada, ali i ostalih delova Srbije.

- Imamo slike nasilnika koji napadaju, a sa druge strane nas koji samo branimo svoje kuće. Zapaliti ljude jer se bore za bolju i napredniju Srbiju, da li je to Srbija koju oni žele, da ulicama vlada nasilje - naglasio je.

Bečić je povređenima iz Gradskog odbora SNS u Novom Sadu i Vrbasu poželeo brz oporavak i da što pre nastave zajedničku borbu.

- Hrabrim policijacima i pripadnicima kobri da se što pre oporave i nastave časno da obavljaju svoju dužnost. Srbija neće da poklekne pred nasilnicima, izdajnicima, fašistima i onima koji više vole tuđu zastavu nego sopstvenu trobojku. Ponosim se svim rezultatima predsednika Vučića i SNS-a", naveo je Bečić. Kako je dodao, Srpska napredna stranka je još snažnija danas, jer je pokazala kako se brani nacionalni interes, a ne interes nekih spoljnih, kako navodi, kao što pokazuju blokaderi.