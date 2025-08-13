Politika

PATRIOTE U ZRENJANINU IZAŠLE DA BRANE DRŽAVU: Ne daju Srbiju ustašama i blokaderima (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 20:37

OKO 600 građana Zrenjanina okupilo se večeras u tom gradu kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću i jasno rekli i odbranili svoje domove od ustraša i blokadera.

Foto: Novosti

Podsetimo, na hiljade građana širom Srbije izašlo je večeras na ulice kako bi branili državu.

