TO, NARODNA MILICIJO: Repac rasturio blokadere-teroriste

Efikasnom policijskom akcijom kojom su juče u Beogradu potpuno rastureni blokaderi-teroristi komandovao je Radoslav Repac, komandir policijske brigade, saznaje Informer.

Foto: Printskrin Telegraf

- Pukovnik Repac održao je sinoć svim svojim kolegama lekciju iz profesionalnog postupanja - kaže izvor Informera iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Direktor policije Dragan Vasiljeviċ danas je za RTS naglasio da policajci nigde nisu upotrebili prekomernu silu.

- Svaka akcija, stvara reakciju. Tokom noći sam gledao mnoge snimke sa raznih medija i način na koji oni izveštavaju, ali i sa društvenih mreža. I građanima koji o tome malo znaju nije lako da donesu objektivan zaključak. Suština je da su neka lica došla ispred prostorija SNS s namerom da napadnu te prostorije i mi smo morali da reagujemo da razdvojimo ljude - istakao je direktor policije Vasiljević.

