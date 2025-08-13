Politika

TO, NARODNA MILICIJO: Repac rasturio blokadere-teroriste

Informer

13. 08. 2025. u 16:40

Efikasnom policijskom akcijom kojom su juče u Beogradu potpuno rastureni blokaderi-teroristi komandovao je Radoslav Repac, komandir policijske brigade, saznaje Informer.

ТО, НАРОДНА МИЛИЦИЈО: Репац растурио блокадере-терористе

Foto: Printskrin Telegraf

- Pukovnik Repac održao je sinoć svim svojim kolegama lekciju iz profesionalnog postupanja - kaže izvor Informera iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Direktor policije Dragan Vasiljeviċ danas je za RTS naglasio da policajci nigde nisu upotrebili prekomernu silu.

- Svaka akcija, stvara reakciju. Tokom noći sam gledao mnoge snimke sa raznih medija i način na koji oni izveštavaju, ali i sa društvenih mreža. I građanima koji o tome malo znaju nije lako da donesu objektivan zaključak. Suština je da su neka lica došla ispred prostorija SNS s namerom da napadnu te prostorije i mi smo morali da reagujemo da razdvojimo ljude - istakao je direktor policije Vasiljević.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!

PEŠIĆ NIJE POVEO DVOJICU KOŠARKAŠA NA TURNIR! Najnovije vesti iz tabora Srbije pred Evrobasket!