SRAMOTA! BLOKADERKA SA RTV-a PLJUJE MOMKA KOJI CRTA SRPSKU TROBOJKU: Nije preporučljivo za one sa slabim želucem (VIDEO)

Ivana Petošević, zajedno sa svojim suprugom, inače oboje zaposleni na Radio televiziji Vojvodine napali su građane, želeći da oskrnave srpsku trobojku.

Foto: Printskrin

Na snimku se vidi kako žena doslovno pljuje momka koji se diči svojim poreklom i crta srpsku trobojku.

Ovaj gnusan čin možete do detalja pogledati na snimku ispod (pod uslovom da niste gadljivi).

Javno ispoljavanje nacionalnih simbola, ukoliko nije u suprotnosti sa zakonima ili širi govor mržnje, predstavlja legitimno pravo svakog građanina. Nasrtaj i vređanje zbog toga je nedopustivo i mora biti jasno osuđeno.

Očekuje se da se RTV oglasi povodom ponašanja svoje zaposlene, a nadležne institucije pozivaju se da reaguju u skladu sa zakonom. U demokratskom društvu, fizičko nasilje — pa makar bilo i „samo“ pljuvanje — ne može i ne sme biti sredstvo izražavanja političkog ili ideološkog neslaganja.