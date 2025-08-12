SRAMOTA! BLOKADERKA SA RTV-a PLJUJE MOMKA KOJI CRTA SRPSKU TROBOJKU: Nije preporučljivo za one sa slabim želucem (VIDEO)
Ivana Petošević, zajedno sa svojim suprugom, inače oboje zaposleni na Radio televiziji Vojvodine napali su građane, želeći da oskrnave srpsku trobojku.
Na snimku se vidi kako žena doslovno pljuje momka koji se diči svojim poreklom i crta srpsku trobojku.
Ovaj gnusan čin možete do detalja pogledati na snimku ispod (pod uslovom da niste gadljivi).
Javno ispoljavanje nacionalnih simbola, ukoliko nije u suprotnosti sa zakonima ili širi govor mržnje, predstavlja legitimno pravo svakog građanina. Nasrtaj i vređanje zbog toga je nedopustivo i mora biti jasno osuđeno.
Očekuje se da se RTV oglasi povodom ponašanja svoje zaposlene, a nadležne institucije pozivaju se da reaguju u skladu sa zakonom. U demokratskom društvu, fizičko nasilje — pa makar bilo i „samo“ pljuvanje — ne može i ne sme biti sredstvo izražavanja političkog ili ideološkog neslaganja.
