OTIMANJEM NAMIRUJU "ROĐAKE": Od početka meseca iz stanova iseljene četiri srpske porodice u Severnoj Mitrovici

SAMO od početka ovog meseca prištinske vlasti iselile su iz stanova koji pripadaju srpskim društvenim preduzećima četiri srpske porodice i potom te stanove u Severnoj Mitrovici "dodelili" Albancima.

Tako je u petak i Svetlana Kuprešanin, samohrana majka troje dece iz stana u kojem su živeli od 2003. godine, iseljena po nalogu tzv. Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine i uz asistenciju kosovske policije.

- Prethodno smo živeli u neuslovnim prostorijama stare škole "Branko Radičević" u Severnoj Mitrovici, a stan smo dobili na korišćenje od Koordinacionog centra za KiM. Po njihovom ulasku u stan, dali su nam svega 15 minuta da napustimo prostorije. Nismo imali vremena ni stvari da pokupimo kako treba - ispričala je ova žena novinarima.



Sredinom protekle sedmice po identičnom nalogu iz stana u kojem su živeli 24 godine iseljena je porodica Janačković, Blagica (55) sa suprugom Draganom (65), sinom Zoranom (37) i snahom Ivanom (30).

- U Mitrovicu smo se doselili iz Novog Sela kod Vučitrna gde nam je ostala sva imovina i gde je sve zapaljeno. Moj svekar je kidnapovan i dan-danas ne znamo gde su njegove kosti. Rešenje o dodeli stana koji smo i otkupili, dobili smo od "Trepče" gde je suprug stekao penziju i gde sam ja još zaposlena - priča revoltirano Blagica Janačković.

Njen sin Zoran dodaje da su 2007. godine u Opštinskom sudu u Kosovskoj Mitrovici rešili papirologiju i to pod pokriviteljstvom Unmika, kako bi bila validna i za tzv. kosovske institucije.

Ne vraćaju imovinu PREMA podacima Kancelarije za KiM, u prve dve decenije od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju, pred tadašnjom Agencijom Unmika podneto je oko 70.000 zahteva vraćanje uzurpirane imovine. Samo do 2006. godine, ovoj agenciji formiranoj 2000. godine predato je 29.155 zahteva za vraćanje otetih kuća i stanova, od kojih su najveći broj zahteva, 27.182 podneli Srbi, dok je albanskih zahteva bilo samo 1.212. Međutim, 2006. godine Unmik je formirao tzv. Kosovsku agenciju za imovinu kojoj je za nešto više od godinu dana, predato 42.116 zahteva Srba i nealbanaca za povraćaj imovine. Međutim, dok se pomenuti zahtevi ne rešavaju, Agencija se bavi otimanjem stanova srpskih društvenih preduzeća na severu KiM.

- To smo učinili upravo kako bismo izbegli ovu situaciju u kojoj smo se našli. "Trepča" nas je zastupala na sudu i dobili smo rešenje od Opštinskog suda koje je pravosnažno i kojim se potvrđuje da smo otkupili stan, ali za njih to ništa ne važi - kaže Zoran dok ističe zahvalnost Srpskoj listi koja im je obezbedila privremeni smeštaj. Najavljuje da će se žaliti i boriti za svoju imovinu svim raspoloživim pravnim sredstvima.

- Iz te agencije nisu nam pokazali nijedan dokument na osnovu kojeg nas iseljavaju, već smo samo zatekli rešenje na vratima da moramo napustiti stan, a koji je dodeljen naravno nekom Albancu, i to nekom "rođakovom rođaku" - otkriva detalje Zoran Janačković. Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

Srpska lista saopštila je da postupci Kurtijevog režima, usmereni na ugrožavanje Srba i njihovog opstanka na KiM, predstavljaju brutalan pokušaj prikrivanja sopstvenih političkih poraza napadima na nevine ljude.

