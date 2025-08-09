Politika

BRUKA I SRAMOTA: Blokaderi prekrečili srpsku zastavu u Novom Sadu! (VIDEO)

В.Н.

09. 08. 2025. u 12:51

BLOKADERI zgubidani su ponovo pokazali svoje pravo fašističko lice nakon što prekrečili zastavu Srbije u Novom Sadu.

БРУКА И СРАМОТА: Блокадери прекречили српску заставу у Новом Саду! (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Jednakom, najvećom odlučnošću udaraju na srpsku zastavu, simbol srpstva i naše državnosti i na SNS, kao jedini istinski politički i državotvorni stub odbrane upravo te naše zastave, srpstva i cele naše države!

