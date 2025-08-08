Politika

TALOG SA DNA KACE! Poslušajte kako Šolakovi blokaderi sramno komentarišu bolest Darka Glišića (VIDEO)

В.Н.

08. 08. 2025. u 09:07

ZA OVO je sramota mala reč!

ТАЛОГ СА ДНА КАЦЕ! Послушајте како Шолакови блокадери срамно коментаришу болест Дарка Глишића (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- DLZ na odmoru, ali odmora nema dok traju hapšenja i dok traju moždani udari. Znači, primorani smo da snimamo i hteli smo u utorak, ali ovaj Glišić nam je pokvario planove, je l' tako, i onda smo morali da pomerimo za par dana - rekao je Vidojković u jednom uključenju. 

Pogledajte kako govore Šolakovi blokaderi o bolesti ministra Glišića:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA MARAKANI: Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca

SPEKTAKL NA "MARAKANI": Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca