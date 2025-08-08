TALOG SA DNA KACE! Poslušajte kako Šolakovi blokaderi sramno komentarišu bolest Darka Glišića (VIDEO)

ZA OVO je sramota mala reč!

- DLZ na odmoru, ali odmora nema dok traju hapšenja i dok traju moždani udari. Znači, primorani smo da snimamo i hteli smo u utorak, ali ovaj Glišić nam je pokvario planove, je l' tako, i onda smo morali da pomerimo za par dana - rekao je Vidojković u jednom uključenju.

Pogledajte kako govore Šolakovi blokaderi o bolesti ministra Glišića: