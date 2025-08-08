TALOG SA DNA KACE! Poslušajte kako Šolakovi blokaderi sramno komentarišu bolest Darka Glišića (VIDEO)
ZA OVO je sramota mala reč!
- DLZ na odmoru, ali odmora nema dok traju hapšenja i dok traju moždani udari. Znači, primorani smo da snimamo i hteli smo u utorak, ali ovaj Glišić nam je pokvario planove, je l' tako, i onda smo morali da pomerimo za par dana - rekao je Vidojković u jednom uključenju.
Pogledajte kako govore Šolakovi blokaderi o bolesti ministra Glišića:
Preporučujemo
KOSOVO JE BALAST, A NE SRCE SRBIJE: Opozicioni novinar objasnio program blokadera
08. 08. 2025. u 08:52
ŠAKA JADA ZGUBIDANA TERORIŠE NAROD U USTANIČKOJ: Blokirali autobus pun putnika (VIDEO)
07. 08. 2025. u 21:27
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)