OTADŽBINA NAM JE UGROŽENA! OTADŽBINU DA SAČUVAMO MORAMO! Vučić: Napadnuti smo spolja i iznutra, Srbija od 2008. nije bila u težoj situaciji

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boraveći u poseti Žitorađi i mestima koja su stradala u nedavnim požarima osvrnuo se i na situaciju u Srbiji.

Foto Novosti

- Srbija se od 2008. godine nalazi... Prošli smo kroz brojne krize, od poplava, migratorne krize, korone, ukrajinskog rata, različitih provokacija protiv našeg naroda na Kosovu i Metohiji, napada u Srebrenici... Ali Srbija od 2008. godine nije bila, posle potvrđujuće presude za predsedika Republike Srpske u tako teškoj situaciji. Pod velikom pritiskom se nalazi cela naša zemlja i državno rukovodstvo i ja posebno od stranaca koji žele da narede reakciju Republici Srbiji, a ja mogu jedino da vam kažem da će to biti odluka kolektivnog organa, a ne moja. Dok dišem i dok kap krvi teče mojim venama neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna reč o presudi donetoj na osnovu verbalnog delikta protiv predsednika republike, protiv predsednika entiteta i od mene, ako očekujete pohvale i pričate kako je to "spasonosno rešenje", kucate na pogrešna vrata. Možete pritiske da vršite kakve hoćete, bolje je da prestanem da dišem, bolje da ne živim nego da na takav način sva svoja uverenja i sve ono za šta sam se borio celog života izdam, a sramota me je da slušam one koji nam sole pamet o ljudskim pravima - kazao je Vučić.

- Otadžbina nam je ugrožena! Otadžbinu da sačuvamo moramo! Otadžbina nam je ugrožena i napadnuta i spolja i iznutra i mi jednostavno smo primorani da se branimo!