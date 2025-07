"EKSPO JE NAPREDAK, EKSPO JE SRBIJA OKRENUTA SVETU" Vučić: Za nas budućnost nije nešto što čekamo već što sami gradimo (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu gde je poručio da je budućnost nešto što sami gradimo.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Za nas budućnost nije nešto što čekamo. Za nas budućnost je nešto što sami gradimo. - poručio je Vučić na svom Instagram nalogu.

- Ekspo je napredak. Ekspo je Srbija okrenuta svetu. I to nije samo svečanost, već motor koji je pokrenuti razvoj brojnih oblasti - od turizma u ugostiteljstva, preko građevinarstva i saobraćaja, do trgovine i inovacija. Vera u zajednički cilj da izgradimo bolje sutra dovela nas je do ovog trenutka i nastaviće da nas vodi napred tim putem - rekao je Vučić.