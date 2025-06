"DOBRO JE DA SU BLOKADERI IZAŠLI SA SVOJIM IDEJAMA I POLITIKOM" Vučić: Smenite predsednika koji neće da prizna KiM i da je Srbija genocidna

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje o porukama upućenim u Utisku nedelje, kaže da ne gleda to.

Foto: D. Milovanović

- Kada sam pričao o Arapskom proleću, oni su nosili transparente "lažu da je obojena revolucija". Arapsko proleće je nastalo 2010. godine organizovano direktno spolja, pre svega od CIA i njihovih ekspozitura, USAIDA, NED-a. Krenulo je spaljivanjem Muhameda Buzaizija u Tunisu. Zbog navode korupcije i bog zna čega, a onda se videla sva organizacija, sledila je Libija, Egipat, a sve uz pokret Muslimanskoj braći koji su imali podršku Turske. Tada dolazi do rušenja Mubaraka u Egiptu, dolazi na vlast šef muslimanske braće za sever Afrike Mosi. Mosi priznaje nezavisno Kosovo, ide Libija sa rušenjem Gadafija i sa potpunim haosom u poslednjih 14 godina. Dobro je da konačno priznaju da je reč o obojenoj revoluciji, jedini što ne razumeju da je ona propala. Ja razumem šta narod želi i pažljivo proučavam. Danas obojena revolucija nema nikakvu šansu. Da ne pričam o drugim sistemima, gotova je ta priča.

- Dobro je da su blokaderi izašli sa svojim idejama, politikom. Da naša blokaderska politika da srušimo Vučića na Vidvodan, jer pola nas misli da Kosovo treba da bude nezavisno i da priznamo genocid u Srebrenici. Boriću se protiv toga, ali neću da menjam svoje stavove da bih sotao na vlasti. Smenite predsednika koji neće da prizna Kosovo i da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Samo vodite računa da ne činite krivična dela. Samo da ne odlaze majka i otac da me mole da vam dam pomilovanje, jer to neću da radim. Pa da završite u zatvoru 10 ili 15 godina za činjenje najtežih krivičnih dela. Nemojte da radite to sebi i vašoj proodici. Ali dobro je da ste rekli šta su posledice vaše blokaderske pobede. Dobro je da ljudi to znaju.