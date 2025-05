"MOLIM VAS, RAZMISLITE JOŠ JEDNOM" Vučević uputio poruku studentima koji žele da uče: Ne ugrožavajte svoje zdravlje

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević govorio je za Prvu televiziju o važnim društvenim i političkim temama u Srbiji.

- Zamolio bih studente koji su gotovo tri meseca u Pionirskom parku, da razmisle još jednom i ne povlače radikalne poteze koji ugrožavaju njihovo zdravlje. Oni traže samo jednu logičnu stvar - da im se dozvoli da studiraju, da idu na svoje fakultete, predavanja, polažu ispite. Da li će biti do 1. juna, nisam siguran, ali vidim pomake. Oni su mali, ali značajni. Možda nisu one dimnezije koje bismo svi hteli, ali neka budu kroaci unapred. Dosta fakulteta u Kragujevcu, Nišu i Beogradu je počelo sa nastavom - rekao je Vučević za Prvu.

Istakao je i da nema dilemu da su đaci i studenti žrtve blokada i da će platiti cenu svog znanja.

- Ako univerziteti ostanu „zaglavljeni“ u blokadi, onemogućava se upis brucoša. Ja sam zadovoljan s onim što je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao, ne može da se gleda kroz prste nekome. Sve u svemu, u prosveti su nam zadali veliku štetu, a najžalije je da su deci oduzeli pravo da uče i studiraju. To će ostaviti rupu u znanju. Sada vidimo da je sve politika - reči su predsednika vladajuće stranke.

Napad na dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta je još jedan u nizu napada

Vučević je podvukao da su svi oni odgovorni, pre svega moralno, ali i politički, ako hoće da se bave politikom.

- Ponavljam, imate uzurpiranu državnu imovinu od strane neodgovornog dela profesora i blokadera. To nikada niko nije uradio. Napali su dekana Zorana Rankovića, dekana pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. To je demokratski, to je baš put kako se borimo za pravdu i istinu. Tragedija 1. novembra više nije tema, porodice više nisu ni spominjali. Ovo je napad jedan u nizu na profesore, učitelje, građane Srbije. Mnogo veći deo studenata u Srbiji želi da studira. Ja sam siguran da ogromna većina ratnih veterana ne može da zamisli sebe da je u političkom kontekstu sa Dinkom Gruhonjićem, Milom Pajić, Sonjom Biserkom, pošto oni tvrde da su ratni zločinci. To ne ide. To se olako ispaljuje da su to ratni veterani - istakao je lider SNS.