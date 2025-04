"DOK SAM ŽIV TRAŽIĆU ODGOVORNOST" Vučić na TV Informer: Izgubili smo milijarde evra, moraće neko da odgovara za zločin prema Srbiji

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Kolegijum 3" na TV Informer.

O obojenoj revoluciji

Vučić je na pitanje o sastanku u Centru za kulturnu dekontaminaciju rekao da dokaza za obojenu revoluciju ima mnogo.

- Imali ste objave predstavnika različitih NVO, političkih stranaka koji su govorili koliko su se dugo spremali, koliko su novca ulagali, kako su to radili na fakultetima, školama. Ako dnevno je dovoljno da obezbedite za 5 hiljada ljudi, a najmanje za 10, u ovakvim demonstracijama koje se svakodnevno odvijaju, tri obroka dnevno, za 5 hiljada ljudi, to je 150 000 evra dnevno, puta 30 dana, to je četiri miliona, puta 5 meseci, 22,5 miliona. To je samo na hranu. Danas ispred RTS-a pića koliko hoćete, hrane, samo to da računate - kaže Vučić.

Navodi da što ih je manje, sve je organizacija bolja, da bi se prikrilo da ih je manje.

- Sve se više novca troši. Pogledajte kako govore reagionalni mediji koji im pomažu u sprovođenju ideja. Neskriveno govore neki iz Evrope kako su im zahtevi istovetni kao studentski. Pošto su rkeli za dokumentaciju, mi smo dostavili, nisu nam rekli šta to nedostaje. Koji to od njih nije pušen na slobodu, svi su pušteni, čak sam i abolirao 12 kriminalaca, zbog čega se gorko kajem - kaže on.

Kaže da su u organizaciju upleteni oni u koje je ulagano godinama.

- Ne mogu sa sigurnošću da govorim o umešanosti britanske službe samo na osnovu toga, ja raspolažem podacima naših službi i to nije za javnost, ali Avramović, taj gospodin je od toga da je pisao Holanđanima o nekakvom azbestu u hotelu Jugoslavija, slao je dopise da bi oni pornašli azbest, koga naravno nije bilo. Niko ne može da razume o čemu je reč, ali nije ni važno, jer ništa nije racionalno. Zajedno je sa izvesnim Votsonom u Novi Pazar i pokušavao da nagovori muftijine pomoćnike iz islamske zajednice da učestvuju u pozivu Bošnjacima u Sandžaku da se pobune protiv države, učestvuju u protestima - kaže Vučić i kaže da su se potom našli u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Na pitanje što je Naim Leo Beširi rekao da je pojedine policajce i sudije trenirao, Vučić kaže da je to važno priznanje.

- Oni to rade u svojim krugovima, novac koji dobijaju spolja, oni ga dobijaju za neke druge potrebe, da ljude obučavaju kak oi na koji nači nda se bore protiv države Srbije i oni to ne kriju. Oni se hvale, pogledajte ko su sponzori Naim Leo Beširija, iz zemalja EU iz Britanije i to je važan signal da ljudi vide šta se dešava - kaže Vučić.

O blokadi RTS-a

- Pogledajte način finansiranja foruma gimnazija, sam ose čeka trenutak. Imali ste u ovoj zemlji Savović tužiteljku i ostale, sve su radile protivustavno, direktno se bavile politikom što tužilac ne sme da radi. Njima je sve dozvoljeno, kao što im je dozvoljeno da tuku ljude, blokiraju ulice, krše zakon, jer uvek imaju podršku spolja. Dovoljno je da vidite da je 11 dana blokiraju novinare RTS-a, sva novinarska udruženja, evropska, belosvetska, nijednom rečju se nisu oglasili. Zamislite da N1 ne može da radi 11 dana Skočio bi ne ceo svet, nego i Ero sa onoga svijeta. Ovako svi ćute i sve im je normalno. Oov je organizovani zločin koji protiv njih neko organizuje i ne pada mi napamet da ulazim u tu priču, kao i neki što šire gradske priče da sam im ja naredio da ćute, što je laž - kaže Vučić.

Kaže da ima još mnog očudnih stvari, da bi se svi zapanjili.

- Ko je tu uzimao pare, ima ih bezbroj. To vma govori o stanju svesti, o potrebi stokholmskom sindromu, da se dodvoravate onima koji vrše zločin nad vama. To je neverovatno, lakše im je da uvek napadnu Informer, a ne N1. Takvu su politiku gajili, nije ni čudo što je RTS u potpunosti do pre 4 dana učestvovao u obojenoj revoluciji. To će biti tema moje knjige, a nadm se da će biti jedna od najčitanijih knjiga i da će imati udžbenički karakter - kaže Vučić.

"Maloletnu decu su upotrebili u političke svrhe"

Vučić kaže da ima mnogo ljudi koji i govore što ne razbiješ blokadu i što ih ne skloniš sa ulica.

- Uvek u državnom sektoru da onaj koji provodi obojen urevoluciju, da računa da vi računate na državni sektor. Tu su se prešli, nikada nisam imao poverenje u one koji su tu da im prođe dan, koji nemaju nikakvu ideju. Oni uvek prvo udaraju na državnu televiziju, drugo je policija, treće se univerziteti, četvrto je deca. Traju marševi dece, nama su maloletnu decu upotrebili u političke svrhe - kaže Vučić.

Kaže da su Vesni Radosavljević napravili poternicu na društvenim mrežama.

- Udri po njima, samo zato št osu lojalni svojoj kući. danas ne smeš da budeš lojalan svojoj firmi, to je loša osobina. Osim revoluciji. Kada to sve vidite, mi smo uspel ida izbegnemo najteži scenario, iako je sve bilo podpomognuto različitim klanovima poreklom iz CG, drugim regionalnim kriminalni mfaktorima, a nisu uspeli jer je postojao snažan privatni medijski sektor koji im se suprostavio - kaže Vučić.

Ističe da je veoma strog prema SNS-u.

- Niste mogli da pornađete nikog od viđenijih ljudi koji je napustio partiju u prethodnom periodu kada je bilo teško, a čak se neki, kao gospođa Mihajlović, se vraćaju.

O nezakonitim blokadama

Kaže da kada ljudi postave pitanje što ne razbijete to odmah, kada bi se to dogodilo, a jedna glava bude razbijena, rekli bi ti si Vučiću kriv za to, neko bi bio kriv.

- Ja to gledam sa druge strane, da li nas oni ugrožavaju danas, ekonomski da, ali smo održali čas demokratije svima, kako možemo da se suprotstavimo obojenoj revoluciji, a nijedan pendrek nismo podigli. Oni će ići u veću radikalizaciju, jer im ništa drugo nije ostalo. Sve ludosti trpimo i slušamo i postavlja se pitanje da li je policiji problem da interveniše. Naravno da nije. Ljudi da ne brinu, znam da u zemlji ima 7 miliona predssednika, svako zna posao bolje od mene i ne misli mda je to loše i čujem ui saslušam sve. Samo molim ljude da znaju da dobro znamo šta radimo, da vodimo računa o svemu. Kada mislite da spavam, ne spavam i tada znam šta se događa. Neko im je javio da smo bili spremni na intervenciju ispred GSP-a. Pošto su saznali za to, mi znamo ko je to uradio, oni su doneli odluku da u to ne idu.

Kaže da je uveren da će ići u prljavu radikalizaciju, jer ne znaju kako da izađu iz toga.

- Još sam im u Mitrovici rekao "deco, proglasite pobedu" - kaže on.

Kaže da se radi "roling sempl" na dnevnom nivou, jedno il idva istraživanja.

- Tada možete da vidite kako vam je jedno gostovanje uticalo na rejting, od 0,3 do 0,5. Nema nikakvih radikalnih promena, ali na mesec ili dva promene su vidljive. Ako oni stvarno vide to na takav način, uvek je dobro takve protivnike imati - kaže on.

Kaže da se obojena revolucija hrani time što nema otpora.

- Zađe u sve pore društvenog život,a da nigde ne smete da kažete ništa ni na pijaci, kafiću, bioskopu. Slušao sam svoje savetnike koji su podlegli, rekli su mi pričaj im bajke, dodvoravaj se malo. Prihvatio sam to da im se donekle dodvoravam, ne suprotsavljajući im se. To je bila moja greška, kasnije smo uspeli da izađemo iz najveće opasnosti - kaže Vučić.

"Od Ribnikara mi je sve sumnjivo"

Ističe da ne zna kakav crni labud može da se desi, kao što je rekao Đuro Raca, "nisam ni u šta siguran, to mi je neverovatno".

- Nisam teoretičar zavere i čak onako divnom čoveku ne želim da poverujem da je to istina. Ne iskuljčujem i sve mi je sumnjivo, posebno od Ribnikara, bio sam u školi 2 puta, kada sam video razdaljinu sa koje je mali pogađao, kad sam video krike urlike... Komandant Kobi mi je rekao, "Šefe ne bi svi naši ne bi mogli da izvedu na ovaj način". To je rekao u punoj zbilji, on je napravio fotografiju - kaže Vučić.

O susretu sa Trampom

Kaže da od ponedeljka ide da posećuje Srbiju, i da će dva ili tri puta imati priliku da u dva ili tri dana razgovara sa Trampom.

Ističe da ima potvrdu za viđanje sa svim važnim republikancima.

Svetski forum u Beogradu

- Imam jednu ideju i za to ću tražiti podršku Trampa i Trampa mlađeg da napravim jedan veliki globalni forum sa različitim temamma da bude održan u Beogradu, jer bi Beorgad jedini mogao da ugosti i Putina i Trampa i Makrona, Đorđu Mleni, Merca, da to nije niko u stanju to da uradi sem Beograda. Voleo bi da to bude između marta i maja sledeće godine - kaže Vučić.

- Stanovi napreduju neverovatnom brzinom, stadion je strašno napredovao, ali kasnimo četiri meseca i tresem se jer je otvaranje EKSPA predviđeno na stadionu".

- Nikad nije bila zanimljivija NBA liga, što je mnogo više od sporta, to je borba gladijatora. To sada gledam - kaže Vučić.

"Zadivljen sam hrabrošću patrijarha Porfirija i vladike bačkog Irineja"

Kaže da je pik snage blokadera bio kraj februara, oko 23, 24. februara, vreme između Kragujevca i Niša.

- Nikada te ljude o kojima govorite, ti ljudi su vodili računa o sebi, a lepo i lako je imati auru velikog rodoljuba i patriote i ne slagati se sa vlašću. Imali ste disidente u Titovo vreme, a živeli u kućama na Dedinju. Zadivljen sam hrabrošću patrijarha Porfirija i vladike bačkog Irineja i pokazali su da su mnogo veći ljudi i da odlično razumeju šta je država. U miru mogu da privodim mandat kraju znajući da SPC uspeti da se odupre onima koji bi da je sruše i razumeju koliko je važna veza srpske crkve i države.

O sramnoj karikaturi u "Danasu"

- Mislim da je partijarh Porfirije dovoljno mudar i hrabar i da je radostan zbog toga. Kada vidim ko me napada, kako me napadaju, ma koliko to bilo teško mojoj deci, ja sam beskrajno srećan. To neretko govori bolje i više o meni, nego što bih sam o sebi rekao.

- U izgradnji demokratskog društva morate da prihvatite ove karikature i normalno istrpite. I to pokazuje stepen demokratičnosti društva u kome živite.

O NVO

- Mi kao društvo moramo i dalje da trudimo se da trpimo jedni druge da bi uspeli da razvijemo toliku demokratsku svet da je drugačije mišljenje dobrodošlo. Kada vidite njihove plenume, pozivaju na lustraciju, zatvore, ubijanje. Neće ljudi za to da glasaju, zato mi moramo da pokažemo drugačiji pristup. Kada bismo doneli zakon kao u SAD, odmah bi reagovao Stejt department, što je dozvoljeno njima, nije nama.

O pokušaju hapšenje Dodika

- Pozvao me je Mile sinoć, potpuno sam sluđen bezbroj obaveza imam i sastanaka. Nisam ništa video šta se dogodilo, zvao me Mile i počeo je da mi objanjava, ja mu kažem ne znam o čemu je reč. On mi je onda ispričao šta se dogodilo i onda celu noć pratio sve vesti. Do današnjeg Šmitovog ukidanja finansiranja Dodikove partije, što je skandalozno. Morate da računate na to da mnogi u Evropi moraju da pokažu snagu nad nekim. Ne mogu na Rusiji, ne mogu na Kini, idealna prilika je da se pokaže na Republici Srbiji i Srpskoj.

- Mi smo pogrešno mislili da će neko na pravedan način da reši srpsko pitanje i probleme, ne ja, nego obični ljudi. Uništili su nam infrastrukturu, pobili ljude, podržali otcepljenje teritorije, i sve su to uradili protivpravno i znaju to, samo vam nikada neće reći, jer su oni veliki. Sada vi očekujete da će oni da kažu "daj da učinimo nešto za ovu malu zemlju za sve što smo loše uradili". Ne, vi ste im dobri samo ako se u potpunosti saglasite sa njihovim stavovima.

O odlasku blokadera u Srazbur

Što su oni utišli u Strazbur, oni su otišli tamo da bi pozvali neku stranu silu da uradi nešto protiv njihove zemlje. Da traže da neki stranci i pažljivo su birali te strance , da ta skupina zemalja učini nešto protiv zemlje koja im je dala sve, hleb i školovanje.

- Tamo ih niko nije primio. Morali su da plate parking, samo Hrvat, irzraziti antisrbin sa prezimenom Bosanac i Slovenka.

O blokaderu Vuku Nektarijeviću

Na pitanje o blokaderu Vuku Nektarijeviću Vučić kaže da nije čuo za njega, a onda je pušten kratak video snimak kako Nektarijević podržava silovanje žena i ubijanje crne dece.

- Dobro nek određuju liste, kad izbori dođu videćemo. Dogodilo se jezivo ubistvo u Novom Sadu pre tri dana, policija istraži i uhapsi. Moramo svaku emisiju da iskoristimo da kažemo da niko ne sme da kaže i uradi ništa protiv žena i dece.

- Srećan sam što sam zajedno sa Anom Brnabić i Siniši Malom završio zakon o alimentacijonom fondu. Moramo dalje da pojačavo svest da se napadi na decu i žene ne događaju.

"Neću odustati od traženja odgovornosti dok sam živ"

Kaže da nikada neće odustati od traženja odgovornosti.

- Neću od toga odustati dok sam živ, i dok budem i dok ne budem predsednik. Ne možete vi da uništite jednu zemlju, sa 4,2 na 3,5 posto je pala stopa rasta. To je za 3,5 posto manje povećanje plata u odnosu na to što bi bilo. I kaže ona lopuža Đilasova Nikezić, kaže to je zbog korupcije. A uz sve zločine koje činite nama je stopa rasta 3,5. A u Nemačkoj jedva na 0, kolika je onda tamo korupcija, lažovi jedni?

Kaže da je prepun snage i energije kad ode na gradilište.

- Rekao mi je Andrej da sam napravio jednu grešku, on brine o meni. Pitam šta je problem. Kaže sve vreme si vodio računa o ekonomiji, a zanemario si sistem i kada ljudi žive najbolje, ne odaju tebi priznanje, nego misle da su to zaslužili. Zbog toga plaćaš visoku cenu. Možda je u pravu, ali uvek ću se boriti za bolji životni standard ljudi.

O EKSPU

Mi smo pod EKSPOM podrazumevali celi projekat razvoja i napretka Srbije, povećanje plata, penzije, pruga, puteva, naučno-tehnoloških parkova, stadiona, sve to je trebalo da košta 15,16,17 milijardi. Ovi pokvarenjaci su pitali šta će to da košta. EKSPO za nas nije samo od aerodroma do Surčina i Obrenovca. Za nas je EKSPO cela Srbija. Za 1500 stanova, moja ideja je bila da za mlade ljude damo pristojnu celu kvadrata, ali su oni već izabrali svoje stanove i nama olakšali i oslobodili mesto za druge. Da li će to biti za medicinske sestre, videćemo.

- Kriv sam ili zaslužan za Beograd na vodi, bio sam im kriv, a sada imaju po pet, šest stanova u Beogradu na vodi, ima osam podršku veliku Siniše Malog.

"Studenti u Pionirskom parku su osvetlali obraz Srbiji"

- Studenti u Pionirskom parku su osvetlali obraz Srbiji. Sram bilo rektora Đokića što kuka zbog kriivčne prijave. Protiv mene ima 100 krivičnih prijava dnevno, svaka budala može da je podnese i nikada vam nisam kukao i napado nikoga. A on svoju deco napada zbog toga što hoće da uče.

O putevima

- Požega je gotova do Vidovdana, do Svetog save Kuzmin-Sremska Rača, brzo ćemo da radimo Sljepčević - Badovinci. Uradili smo dobar put južno od brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Svi su kao pista putevi, mnogo smo tu uradili i ponosan sam na to. Sad ćemo to da obilazimo, otvorićemo još 10 do 12 km na Dunavskoj magistrali, na Moravskom koridoru do kraja godine otvorićemo Čačak-Kraljevo. Ovo do Požege će biti čudesno. Zbog geologije i geodezije je najteže bilo Munjino brdo.

Na pitanje kako je moguće da deca marširaju iz Novog Sada, predsednik kaže:

- Nemojte deci da zamerate, deca hoće da budu važna. Svi znamo da je to tako.

Kaže da će postepeno da kreće normalni život u Srbiji.

- Niko ne želi da prihvati odgovornost za poraz. Posebno oni koji su najodogovorniji.

"Napisaću knjigu tokom leta, promocija do novembra"

Kaže da će kraj njegove knjige će biti upozoravajući za sve slobodarske režime šta ne smeju da dozvole.

- Nadam se da ću u oktobru novembru održati promociju, a tokom leta napišem. Nadam se da će mi to biti dobar način da zaradim novac i poklonim ga deci sa Kosova i Metohije. Mislim da ću dobro da zaradim na svetskom tržištu, imam ljude koji žele već da kupe prava i da na legalan i čist način dobro zaradim i to dam crkvama i deci.

- Savet REM-a ne postoji. Oni nemaju pojma ni šta REM znači ni šta radi. Procedura ne može da se završi tri, četiri meseca.

"Snajperisti protivpravno ušli u zemlju"

- Probali su da provedu revoluciju i nemaju nikakvu šansu osim da budem ubijen. Pošto je Đilas rekao da kažem imena, ne mogu još. I danas smo tražili neka lica koja su protivpravno ušli u zemlju a jedini im je posao - snajperista. Neki su kasnili u obavljanju posla. Jedini preostali način da preuzmu vlast je moja likvidacija.

"Još se muče da otkriju šta je nama stiglo, naredio sam da se ništa ne uključuje"

- Ne postoji niko ko je imao više susreta sa strancima kao ja, od Nemaca do Austrijanaca. Čuo sam više stvari nego iko drugi i shvatio sam da imaju potrebu da Srbija bude slabija od svog okruženja. Stizale su neke vojne stvari u Srbiju, mi smo ćutali, spolja su videli da nešto stiže i primetićete da svakog dana imaju strategijsko podizanje aviona Avaksa da vide šta ćemo da uključimo. Ja sam rekao da ništa ne uključujemo, oni se još muče, nigde nije ništa procurelo i neće procureti. Njima je bitno da Srbija ne bude snažna.

15. septembra najveća vojna parada u istoriji zapadnog Balkana

- Vidite patološku mržnju i potrebu da kažete nešto protiv Srbije i Vučića, ne mogu da podnesu da srbija snaži i jača. Računajte 15. septembra napravićemo veliku vojnu paradu, biće ubedljivo najveća u istoriji zapadnog Balkana i mnogostruko veća, bogatija i skuplja nego poslednji put kad smo to pokazivali.

O najvećem problemu Srbije

- Nije ekonomija problem, u selima i kućama ljudi žele da imaju više dece. U urbanim sredinama teško da imaju više od 2 dece. To je jedan od najozbiljnijih problema. Najteže nam je stanje na Vračaru, Starom gradu. To je naš najveći problem, dedostatak dece. Ne gubimo više na emigraciju, ali prirodni priraštaj je najveći problem.

- Videćete koliko će 4,5,6. maja ljudi na aerodrom i koliko će doći na Horgoš i Batrovce. Ne postoji mesto u avionu od Dubaija do Šarm el Šeika.

"Rekao sam Putinu da neću nikada pobeći iz svoje zemlje"

- Putin je u tri rečenice opisao obojenu revoluciju. Ja sam ga pitao dal se sećaš da sam ti jednu stvar rekao sa sigurnošću da nikad nigde neću da bežim da se sklanjam i da neću da bežim, da ti budem na teretu kao Janukovič i ostali. On mi je rekao, "to ne moraš da mi govoriš, ja to znam".

- Život je borba, morate da se borite svakog dana. Padnete 10 puta i 10 puta ustanete i sve ste čvršći svakoga dana.

- Ludim kad vidim državne funkcionere koji primaju platu od države i da će za 1. maj da idu Italija, Španija, Francuska, Dubai, Sveti ne znam koji i tako dalje.

- Niti sam naivan, niti glup. Kada se rukovodite nekim dobrom, kada imate neke druge ciljeve da ostavite nešto iza sbee, da vaša zemlja ima budućnost, da bude poštovana, uvažavana, to je nešto za šta se borite.

"Oštetili su državu za milijarde, dok sam živ tražiću odgovornost"

- Tražiću odogovrnost za zločinačnu organizaciju za napad u Nišu, obojenu revoluciju, za svako nasilje nad svakim građaninom Srbije, dok sam živ. Dok sam živ boriću se za postojanje principa odgovornosti. Ovu zemlju su uništili za milijarde evra. Na zapadu razumeju jezik novca, i nije nam problem da izračunamo koliko smo izgubili, ali ću vam ja reći sada - milijarde. Zločin prema Srbiji čine svakog dana, baš me briga za vlast ostalo mi je još godinu i po dana, ali me interesuje da odgovarate za zločin prema Srbiji. Ovo je gore od svake pljačke, neko će morati da odgovara za to.

Vučić pogađa gazirane sokove

- Ne možete da prepoznate ništa, samo koktu. Jer kad piješ sve vreme , a ne jedeš, ne praviš nikakvu razliku. Tako je i sa vinom, sve ću da pomešam - rekao je Vučić.

Vučić je pogodio većinu gaziranih pića.

- Što mi niste vino doneli. Nešto što je korisno i lepo - našalio se Vučić.

Vučićeva poruka narodu

- Hoću da se zahvalim ljudima u Srbiji i u Srpskoj i svuda gde nas gledate na podrci, ljubavi, veri da ćemo da izdržimo sve i pobedimo izazove i iskušenja. hvala vam na strasti koju pokazujete prema Srbiji, što ne dopuštate najgorima da nam sruše državu. Hvala na tome što ste premni da se za svoju zemlju borite, nije naša zemlja napadnuta što im smetam ja, već što je postala ponosnih ljudi, zastupša nacionalne interese i ekonomski snažnija nego ikada. I dalje im je potrebno da dovedu najgore na vlast, da nam uruše snove, a naši snovi su najlepšši. Nismo tu da bilo koga rušimo i pobeđujemo, već da Srbija napreduje, naši ljudi budu bogatiji, ponosni i dostojanstveni. Bez vas sam ja niko i ništa, a ja ću se truditi da budem svakom od vas podrška, da pomognem kad god mogu i učinim. Beskrajno hvala još jedanput, biću mnogo zauzet narednih dana i nedelja, i Srbija pobeđuje. Ja to ne govorim kao parolu, nisam vas lagao da je propala obojena revolucija, jer je propala, a na nama je da podignemo Srbiju opet kao feniks iz pepepla.