PRELJINA-POŽEGA NA VIDOVDAN, A OTVARAMO I NAJVEĆI TUNEL: Vučić objavio fantastične vesti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink da će uskoro otvoriti najveće tunele u Srbiji, ali i puteve koji se grade.

Foto: Printskrin

- U ponedeljak ću obići Moravski koridor, u utorak Podunavski koridor, čuvenu Dunavsku magistralu ili ću da idem na deonicu Preljina-Požega. Deonicu Preljina-Požega, mislimo na Vidovdan da otvorimo. Znate li šta to znači za ljude iz Užica, Zlatibora, Nove Varoši, Prijepolja, Priboja, Sjenice, koji će moći da idu tim putem i da stignu neuporedivo brže. Tu se uštedi sat vremena do Požege, to je najvažniji i najbitniji deo. Otvaramo najveći tunel Munjino brdo i Laz, konačno je sve gotovo. Očekujem da do kraja godine otvorimo Kuzmin-Sremska Rača tih 19 kilometara. Očekujem do kraja godine da otvorimo Preljina-Adrani, dakle Čačak-Kraljevo auto-put, do Vrbe bi trebalo iz Vrnjačke banje tih 12 kilometara, ako se ne varam, da otvorimo u narednih tri ili četiri meseca. Otvorićemo još 10 kilometara, tamo ila Majlovca i Topolovnika prema Gradištu i do samog izlaska iz Golupca, dakle na Dunavskoj magistrali. Fruškogorski koridor, ja mislim da od 607 kilometara u tim cevima smo već asfaltirali i radimo na završetku toga. To će biti opet od Munjinog brda duži, samo što je više vremena potrebno - rekao je Vučić.