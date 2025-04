"NIJE, RIĐI, NE TUKU SVI ŽENE KAO TI": Brnabić odgovorila Đilasu

PREDSEDNICA Narodne Skupštine Ana Brnabić oglasila se povodom najnovijih napada Dragana Đilasa.

Foto: N. Skenderija

- Ozbiljno nervozan. Šta li je njegov problem - propala obojena revolucija, problem sa sekundama, Šolak oteo više? FFS sindrom (Frustracija Frustraciju Stiže). Što se tiče kukavičkih laži o porodičnom nasilju, nasilnik uvek krene od sebe pa misli da je to što radi normalno i da to svi rade. Nije, riđi, ne tuku svi žene kao ti. No, sigurna sam da će ti Tamara Vučić na to odgovoriti bolje nego ja. Konačno, pored koga sedim ili stojim postalo je irelevantno nakon što sam delila isti prostor sa tobom - najvećim kriminalcem, nasilnikom, ali i najvećom kukavicom koju Srbija pamti - rekla je Brnabić.

