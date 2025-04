CEO INTERVJU VUČIĆA MARIJU NAUFALU: Predsednik Srbije o NATO agresiji, protestima, geopolitici...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju novinaru Mariju Naufalu i poručio da se da ćemo ove godine biti jedna od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi.

Prvo je podsetio na želju da budemo najbrža rastuća ekonomija u Evropi i da je prošle godine samo Malta bila ispred nas.

- Sad sa ovim protestima, koji nam stvaraju mnoge prepreke, i da ćemo biti jedna od tri zemlje sa najboljim rezultatima u Evropi - kazao je Vučić.

Jugoslavija je bila, na ovaj ili onaj način, vrlo napredna zemlja, posebno u poređenju sa zemljama u okruženju, tvrdi Vučić.

- Poslednjih 10 godina napravili smo veliki napredak i smanjujemo razliku između zemalja koje su napravile značajan napredak pre 15 ili 20 godina - kazao je Vučić.

Kad je u pitanju NATO agresija 1999. godine, Vučić podseća da nije bilo odluke Saveta bezbednosti UN.

- To je bila jednostrana odluka koju je doneo NATO, ne UN, ne bilo ko drugi. U tome je učestvovalo 19 zemalja. Napali su jednu malu zemlju koja nije imala šansi, ali glavni problem je bio što su hteli to da urade kako bi pomogli kosovskim Albancima da se odvoje od Srbije, a sada, kada počnu da govore širom sveta... Putin, kao pametan čovek, to pametno koristi. Kad ljudi iz EU ili SAD kažu da je Putin povredio teritorijalni integritet Ukrajine i da je to u suprotnosti sa međunarodnim javnim pravom i Poveljom UN, a Putin ima odgovor da su oni prvi koji su to uradili Srbiji - kazao je Vučić.

Podseća na izgovore zapadnjaka da su "kosovski Albanci bili pred humanitarnom katastrofom".

- Putin koristi upravo isti narativ, iste reči za Ruse u Donbasu - podseća predsednik Srbije.

Ističe da nema pravog opravdanja NATO agresije.

- Kada je 2008. godine tzv. Kosovo proglasilo svoju nezavinost da su od prvog momenta podržavani od strane zapadnih zemalja, Klintonove administracije i svih evropskih administracija da se odvoje od Srbije. Sad su velike pristalice vrednosti i međunardnog javnog prava, govoreći da niko ne može da promeni granice... Ali, oni su to uradili. Kosovo, čak i po Rezoluciji 1244 posle rata, regularno je pripadalo SRJ, ali nije ih to zanimalo. Njihova politička volja je bila da im pomognu da kreiraju sve uslove za otcepljenje od naše zemlje - kazao je Vučić.

Kad je počeo rat u Ukrajini, Vučić kaže da je pričao sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i Šarl Mišelom, kancelarom Olafom Šolcom i da im je rekao da će čuti od Putina ono što mu neće moći opovrgnuti. Vučić kaže da su mu rekli da Putin neće koristiti taj argument, a onda su mu sva trojica potvrdili da Putin insistira na "kosovskom presedanu".

Kad su u pitanju protesti, Vučić podseća da je Železnička stanica u Novom Sadu izgrađena pre 60 godina.

- Veći deo te stanice je nedavno rekonstruisan, ali nadstrešnica u konstruktivnom smislu nije rekonstruisana. Dodat je određeni stakleni materijal na tu nadstrešnicu i tužilaštvo tvrdi da je to napravilo problem, ali to je i nešto što je nasleđe prošlosti jer nije izgrađeno na pravi način, ali naš zadatak je bio da to promenimo, rekonstruišemo i da napravimo da sve bude bezbedno - kazao je predsednik Srbije.

Kaže da postoji organizovana pobuna sa nemirima organizovana od strane bogatih.

- Nema siromašnih ljudi na ulicama. Nijednog siromaha niste videli na ulici. To je pobuna lažne elite koja nije srećna jer nije na vlasti i ne odlučuje o najvažnijim stvarima - rekao je Vučić.

Tvrdi da nemamo problem ekonomski jer imamo "najveće plate, penzije, rast BDP".

- Napravili smo više auto-puteva i pruga nego ikada, značajne naučne parkove takođe. Nemamo ekonomskih problema - rekao je on.

Kaže da je 13 godina na vlasti.

- To je kao simbol. To je previše... To je veliki vremenski period i mnogi ljudi su se zasitili i moja sujeta nije toliko velika da to ne priznam. Pored rezultata imate i emocije i taj osećaj da su ljudi iscrpljeni. To je neizbežno i to nam se dešava. Ovo je i prava obojena revolucija i mnogo novca je ušlo u zemlju. To su radili preko medijskih platforma, Junajted grupe i drugih. Radili su užasnu kampanju koja nije imala nikakve veze sa rezultatima. Nisu mogli ništa sa rezultatima. Ono što smo radili i gradili je bilo stvarno dobro, ali radili su kriminalizaciju i dehumanizaciju mene, a tišinu o rezultatima i stvarnosti. Naravno, isticali su probleme koji nekad nisu ni postojali, a nekad su preterivali u svemu. Onda su podržali sve sa NVO koje dobijaju novac iz inostranstva i morate da uključite jako strano mešanje koji su želeli da u sve umešaju razne grupe društva i to su uspešno uradili. Do sada nisu uspeli da nas sruše, ali ovo su veliki izazovi. Te ljude koji protestuju ne interesuju uopšte žrtve i čak im je većina porodica žrtava rekli da to ne rade u njihovo ime, da ne žele ovakvu pobunu i da traže da tužilaštvo i sudije donesu odluku i da im daju pravdu za njihovu decu - kazao je on.

Većina ljudi na protestima nisu plaćenici, dodao je.

- To ne znači skoro ništa jer oni ne mogu da prepoznaju uticaj kom su izloženi kad gledaju N1, NovaS i sve te medijske platforme Junajted grupe. Oni stvarno veruju da sam deo velike narko afere "Jovanjica" o kojoj ništa nisam znao, ali su oni tri godine vodili kampanju o tome, a onda su jednog dana rekli da je to bilo nestina i da nije imalo veze sa mnom i mojom porodicom, ali su mi tri godine sudili, proganjali mene i moju porodicu sa običnim lažima. Ti mediji su plaćeni spolja - rekao je Vučić.

Ističe da su svi zahtevi studenata ispunjeni. Na konstataciju novinara da misli da u Srbiji ima korupcije, Vučić kaže da smatra da postoji korupcija širom sveta.

Kaže da neće biti lako da bude rešeno nezadovoljstvo demonstranata.

- Postojala su velika očekivanja demonstranata i verovali su da je u toku revolucija, da je pitanje kad će me oboriti - rekao je Vučić.

Kaže da ljudi ne bi protestovali da je sve počelo sa politikom.

- Sad to ne mogu da sakriju. Prvo su govorili da su protiv nasilja, a sada prosto čine mnoge nasilne akte protiv svih onih koji im se suprostave. Nisu spremni da čuju drugačije mišljenje, nisu spremni da učestvuju u demokratskom dijalogu. Ponudili smo im dijalog, nisu hteli. Tražili su da objavimo sve dokumente i mi smo to uradili. Ne kažu da nešto fali, ali kažu da to niko sad neće da čita i da ima mnogo dokumenata jer ih to nije ni interesovalo - kazao je Vučić.

Ističe da više ne govore o zahtevima i da će sad isticati nove.

- U suprotnom, to bi bila neuspešna revolucija i zato moraju da se radikalizuju, homogenizuju i da nešto pokušaju da urade i počeli su da prave velike greške - rekao je on.

Objašnjava da je sada drugačija atmosfera nego pre mesec dana kada su bili "heroji nacije", a danas "to više nisu".

- Ljudi shvataju šta se dešava. Na početku, čak su mi i dugogodišnji poznanici govorili da je dobro što će ovo sve prodrmati u zemlji, da ću morati o tome da se pobrinem, da su to dobri i mladi ljudi. Juče uveče su mi rekli da im je dosta blokada, nasilja u Nišu, napadima, da žele da nam vrate u prošlost, boljševizam, plenume i nešto čak i iz nacističkog perioda. Ljudi ne žele da ugroze ono što su već postigli. Sad im je jasno da nam ekonomija ne ide kao pre protesta. Svi pekari, mesari i drugi vide da zarađuju manje jer su ljudi nesigurni i ne znaju kako da nastave sa poslom. Ne radi se o ruganju nekome, ali su napravili vrlo loš uticaj na našu ekonomiju - kazao je on.

Ukazao je na smanjenje stranih investicija od početka protesta.

- Nismo upotrebili silu. Lažu o zvučnom topu. Nije upotrebljen zvučni top. Pozvali smo FBI i FSB i rekao sam da sam spreman da više nisam predsednik države ako mi pokažu dokaz da je upotrebljen zvučni top - kazao je Vučić.

Ono viđeno na snimku je organizovano, ističe, a niko ruku nije stavio na uho.

- To je još jedan trik majstora obojene revolucije i o obojenoj revoluciji ću napisati knjigu koja će biti bestseler - izjavio je predsednik Srbije.

Ističe da je jedini razlog što se protesti ne završavaju to što žele da ga obore sa vlasti.

- Ne žele glasanje jer ne mogu da pobede na izborima. Da stvarno veruju da je bilo 300.000 ili milion ili 1,6 miliona što sam video na objavama na društvenim mrežama onda nešto nije u redu sa vama i to pokazuje da živite negde van realnosti i da ne želite da prihvatite realnost. Ja prihvatam realnost i ne lažem sebe. Veliki broj ljudi protestuje širom Srbije i poštujem to. Znam kako to ide i znam da im se brojevi znatno smanjuju, čak 2,5 - 3 puta manje, ali oni ne žele da žive u realnosti jer to je kao protestni turizam. U Niš je došlo oko 11.000 ljudi iz Beograda - rekao je on.

Kaže da je razumeo poruku demonstranata, sve što je bilo istinito i iskreno.

- Znam šta moramo da uradimo, ali neću da se pretvaram i neću da im laskam da bi me više voleli, manje mrzeli... Govorim istinu. Nešto mogu da prihvatim odmah i lako, ali neke stvari uopšte nisu istinite i ne mogu da ih prihvati. Dao sam sebi slobodu da govorim ono što mislim. Kao što ste rekli, imam manje od dve godine da završim svoj mandat - rekao je on i dodao da ne zna šta će raditi kad mu istekne mandat na mestu predsednika države.

Kad je u pitanju krvavi raspad Jugoslavije, Vučić kaže da je to počelo mnogo pre Drugog svetskog rata.

- Srbija je bila zemlja pobednica u Prvom svetskom ratu, izgubili smo 1/3 populacije. - podseća Vučić.

U pobedničkom povratku srpske vojske oslobodili smo Hrvatsku i Sloveniju, podseća.

- Napravili smo uniju sa onima koji nisu hteli da budu sa nama. Zato što su izgubili nisu imali bolji izbor, ali su odmah počeli da rade sve, pre svega Hrvati, kako bi se odvojili od Srba - rekao je Vučić.

Podseća na ubistvo kralja Aleksandra u Marseju.

- Onda ste imali Drugi svetski rat. Beograd je jedini veliki grad ovde kojeg su Nemci bombardovali, jer su na početku rata samo Srbi ovde bili protiv Nemaca - izjavio je Vučić.

Ukazao je na ustaški genocid nad Srbima, te da ga Hrvati nikad nisu priznali.

Posle Tita ljudi su postajali sve strastveniji da dobiju svoju državu nazad i to je bio razlog zašto se Jugoslavija raspala, smatra Vučić.

Uporedio je NATO bombardovanje Srba u Bosni 1995. godine i NATO agresiju 1999. godine. Kaže da su bar predstavnici Hrvata i bosanskih muslimana 1995. godine tražili intervenciju, iako je naveo da je to bilo veoma pogrešno, a da je 1999. postojala samo jedna međunardono priznata država SRJ i bez dozvole te zemlje, članice UN, nisu mogli ništa da urade.

- Viktor Orban je 1999. postao premijer i tražili su mu Amerikanci i neki drugi da da dozvolu NATO trupama da napadnu Srbiju sa severa. To mi je rekao na otvoren način. On je to odbio. Ideja je bila da u piku snage Zapada, Klinton je imao probleme u zemlji sa Monikom Levinski, i svi su hteli da pokažu svoju snagu i da mogu da oblikuju svet po njihovim idejama, ideologiji... Želeli su da to dokažu na Srbiji. Mislili su da će se Srbi predati posle 2-3 dana i da će to biti lako i zato su na kraju prihvatili neko kompromisno rešenje - izjavio je Vučić.

Kaže da je više od 30.000 Srba ubijeno u Bosni.

- Niko to nije želeo da vidi - rekao je Vučić.

Predsednik SAD Donald Tramp imao je najveću podršku u Srbiji jer su ljudi bili željni poštovanja od strane SAD.

- Ljudi ovde žive zapadne vrednosti. Videli ste zemlju i ljudi žele da neko u SAD može da bar pokuša da ih čuje i razume. Svi ostali u regionu su bili potpuno protiv Trampa. Ovde ga je podržavalo više od 80 odsto ljudi. Sad je to i više od 80 odsto. Samo ova urbana elita koja protestuje ga mrzi. Tako je isto u SAD. Svi drugi ljudi ga vole. To je iraconalno. Nije nešto uradio za nas, ali ljudi vide da možemo sa njim da razgovaramo. Njegov sin je bio ovde i onda ljudi kažu da Tramp ne mrzi ovu zemlju - rekao je Vučić.

Popularnost SAD raste zbog Trampa, naveo je.

- Putina sam sreo 20 puta, a desetak puta smo pričali telefonom. Trampa sam sreo dva ili tri puta. Predsednika Kine Si Đinpinga sam sreo 12 puta, a predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog devet puta - istakao je Vučić.

Ne misli da će Putin intervenisati u evropskim državama.

- To je način da se zastraše drugi i da se udruže protiv Putina - rekao je on.

Kad je u pitanju širenje NATO-a, kaže da je to jedan od razloga specijalne vojne intervencije u Ukrajini.

Smatra i da će Tramp na kraju napraviti dogovor sa Kinom.

- On želi da ima Rusiju koja nije neprijateljska prema SAD jer želi da se predstavi kao jedini svetionik demokratije, sposobnosti Zapada i da, na neki način, potkopa EU. Njemu se briselska struktura ne sviđa uopšte, seća se ko ga je napadao posle 6. januara i kad stavite te lične preferencije u sve ostalo onda možete bolje da razumete njegovu poziciju - rekao je on.

U zemlji je istraga o tome šta je radio USAID.

- Ne znam sve, ali na osnovu onoga što sam čuo biće mnogo problema oko pranja novca... Naravno da su USAID radile mnoge dobre, ali i mnoge loše stvari. Sad je vreme da se to pokaže svetu i mislim da će biti dobro da druge države vide kako su pravili neprijteljsku političku mrežu protiv vlada koje im se nisu sviđale, koje trikove i metode su koristili, kako su slali novac kad nije bilo legalnog načina. Ako završe tu istragu, biće i ona deo moje knjige o obojenoj revoluciji - rekao je Vučić.