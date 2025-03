PETKOVIĆ O TERORU BLOKADERA NAD "NOVOSTIMA": NJihov cilj je da u Srbiji građani misle kao Šolak i Đilas

MINULE nedelje se ispunilo 25 godina vladavine ruskog predsednika Vladimira Putina. Na izborima koji su održani 26. marta 2000. je prvi put pobedio. Pompeznog obeležavanja tog jubileja nije bilo, jer to Putin ne voli, a sada dok traje rat i ginu ljudi nikome nije do takvog slavlja. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je ocenio da je u tom periodu Putinove vladavine Rusija prošla put od zemlje na ivici od propasti do snažne razvijene savremene države.