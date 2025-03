VUČIĆ O PRETNJAMA PROFESORKE IZ NIŠA: Evo da je obavestim, u narednih mesec dana dolazim u Niš i to dolazim da ostanem nekoliko dana

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink osvrnuo se na pretnje profesorke Irene Ljubomirović iz Niša.

Foto: TV Pink

- Video sam da je neka profesorka koja takođe pripada ovom klanu, ogrezla u kriminalu oko dekanke Jovanović, pretila, kaže sledeći put kad dođete u Niš, gonit ćemo vas do Naisa... Evo da je obavestim, u narednih mesec dana dolazim u Niš i to dolazim da ostanem nekoliko dana. Najavićemo vreme. Verujem da ćemo moći da skupimo možda 200, 300, 500 ljudi, možda i nešto više u Nišu, videćemo. Moram samo da kažem da je najveće interesovanje za pokret koji pravimo, verovali ili ne, u Nišu. Zato što slobodarski i opredeljeni ljudi, ljudi koji je sramota zbog nasilja koje su ovi počinili, zbog divljaštva koje su činili, zbog terora koji svakodnevno provode na stanovništvom u Nišu, u neverovatnom broju, ne samo lekara, do najuglednijih vojnih i penzionera, i rekao bih naučnika, ni iz jednog grada nam se toliko ljudi nije javilo kao iz Niša. Mnogo sam srećan zbog toga, tako da ćemo ići na promociju pokreta u Nišu i... onda čekamo da dođu ovi ogrezli u kriminalu da nam objasne kako valjda svi treba da budemo kriminalci, pa će da nas proteraju do Naisa - ističe Vučić.

Podsetimo, članica Senata Univerziteta u Nišu i profesorka Filozofskog fakulteta dr Irena Ljubomirović otvoreno preti nasiljem političkim neistomišljenicima.

