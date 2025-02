TRI KORAKA ZA RUŠENJE VLASTI Vučić: Negiraju uspehe, kriminalizuju me, dehumanizuju porodicu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Hit Tvit govorio je o sramnim napadima na njegovu porodicu.

Foto: Printscreen

- Nekoliko pitanja koja su postavljena. Kažu da nisam otišao dalje od mikroorganizma, na šta su se nasmejali nastavnici. Kažu da sam narkoman a nikada nisam konzumirao ništa, i nikada nisam video drogu. Moj otac je Anđelko, nadimak mu je Bata, ime je dobio od oca. On je posmrče. Rečeno je da Anđelko nije trebalo da se razmnožava. A onda je rekao to i za moju decu. Ovde je reč o nečemu gorem od nepristojnosti. U tom udžbeniku kako sam pobedio obojenu revoluciju pitaće tri svtari koje sam prepoznao da rade. Jedna je negiranje rezultata. Svi u Srbiji imaju realno najveće penzije, plate, najbolje žive u istoriji. Nije doboljno, ali zato moramo da radimo više. Tačka dva je kriminalizacija moja i moje porodice. Morate da govorite taj Oskar, taj ubica. I treća stvar je dehumanizacija. On ustvari nije čovek, njegova deca nisu deca, njegovi roditelji nisu roditeljei. To su tri uslova kada rušite nekoga ko je stub legitimnog sistema.

Kaže da se moli Bogu svakoga dana da mu ne padne na pamet da se prema njima odnosi kao oni prema njemu.

- Molim se Bogu da se nikome ne sveti zato što su mi satrli porodicu. Uspeli su da postignu da mi nismo ljudi jer su to ponavljsali svakog dana po više puta. U redu je da budem i peder i najgori, ali što mi dirate roditelje? Što kažete za Vukana da je hologram? To sve mi je dalo snagu i pobediću ih sve! Pobediće Srbija! Govorim o političkim protivnicima, a što se studenta tiče oni će svakako da pobede.