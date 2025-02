"FORMIRANJE ZA VIDOVDAN, TO JE ZA NAS STRATEŠKA STVAR" Vučić: Učlanjivanje u novi pokret od 15. marta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji danas vozom putuje u Sremsku Mitrovicu na skup "Srećemo se na Sretenje", rekao je da će učlanjivanje u novi pokret početi od 15. marta, kao i da će pokret biti formiran za Vidovdan.

- To nije stvar koja je za jedan dan, dva dana ili nekoliko dana. To je za nas strateška stvar, strateško opredeljenje - rekao je Vučić novinarima.

Na pitanje šta će poručiti mladim ljudima i svim građanima koji budu došli u Sremsku Mitrovicu, Vučić je rekao da je planirao da govori i o srpskoj Vojvodini, kao i o problemima u Srbiji i o budućnosti Srbije.

- Da govorim o stvaranju pokreta i to želim da kažem onima koji su uvek nestrpljivi, a koji bez sebe ne vide ništa - naglasio je Vučić.

Podsetio je da je pre nekoliko dana rekao da će da napiše knjigu kako je pobedio obojenu revoluciju.

- Dakle, nisam vam ja to slučajno rekao. Gotovo je s njihovim pokušajima obojene revolucije, što je bilo, bilo je. Moda prošla, trikovi prošli, narod je sve video i sve je razumeo. Nikakvu više šansu ni za kakve obojene revolucije nemaju. Sad je vreme da narod kaže kakav put u budućnost hoće, kakav put u budućnost želi. Šta je to što želi da radimo, kako želi da radimo i to je to. A naše, bez obzira na sve njihove poruke nasilja, na sve njihove pretnje svakodnevno, mi smo im dali pojas za spasavanje, dali im priliku da razgovaraju, dali im priliku da pregovaraju - istakao je Vučić.

Rekao je da od njih zavisi hoće li pojas za sopstveno političko spasavanje da uzmu ili neće ili će dalje sebe da uništavaju bajkama o tome kako će da zaustavljaju avione na pisti i slično. Na pitanje da li neko može da zabrani ljudima da dođu u Sremsku Mitrovicu, Vučić je rekao da je to sve bezveze priča, čak i da su svi došli koji su se skupili danas u Kragujevcu, njih 16.000 koliko ih je bilo najviše, u piku, sve sa ljudima iz Beograda.

- Sve ovo je, kako bih vam rekao, naopačke kada pričaju o nasilju. Pogledajte, danas su dvojicu ljudi pretukli, jednog u Novom Sadu, jednog u Kraljevu, ako se ne varam, pretukli su ljude, pogledajte na šta liče, oni bi za to 100 godina demonstrirali i govorili o ne znam čemu. Inače, najteže povrede od svih nisu one od onih koji su slučajno prolazili i kolima nekome naneli, već su one koje su naneli u Novom Sadu i motociklisti i onaj koji se sa protesta vratio pa ubio majku i tako dalje. Ali, kao što rekoh, sve je kod nas inverzno, ljudi umeju to da prepoznaju, ljudi umeju to da vide, umeju to odlično da razumeju - rekao je Vučić.

