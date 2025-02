VUČIĆ SA TAJANIJEM: Italija učestvuje na Ekspu - uvek smo imali njihovu podršku (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije Antoniom Tajanijem, koji je u poseti Beogradu. Vučić i Tajani prisustvovali su Poslovnom forumu Srbija-Italija, a posle bilateralnog susreta obratili su se medijima.

Foto: Printskrin

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić kazao je da je Italija prijatelj Srbije.

- Nije posebna tajna, dakle pre dva dana predsednik Vlade Srbije, moj dragi i dobri prijatelj Miloš Vučević, podneo je ostavku. I vama hvala što ste bez obzira na sve to danas ovde. Kada god smo imali probleme, Tajani je bio uvek uz Srbiju, kao i što je Italija uvek bila podrška na našem evropskom putu - rekao je Vučić i istakao da je sa Tajanijem imao dobar razgovor o svim važnim pitanjima - o regionalnim pitanjima, ali i o unutrašnjoj situaciji u Srbiji i studentskim protestima.

Kako kaže, Srbija je uvek imala podršku Italije.

- Srbija će uvek biti strateški partner Italiji, očekujemo da ove godine značajno skoči trgovinska razmena sa Italijom, sada je Italija treći trgovinski partner Srbije. Mi smo danas dobili veliku vest, a to je da će Italija učestvovati na Ekspu, to je za nas izuzetna vest. Zahvalan sam i na pružanju bezbednosti i sigurnosti našim manastirima na KiM. Od izuzetnog je značaja što smo razgovarali o regionalnim pitanjima. Govorili smo i o situaciji u našoj zemlji, o protestima i građanskim i studentskim, svemu drugom, rekao koliko dugo smatramo da su zahtevi ispunjeni i koliko na dijalog pozivamo, uzdržavajući se od primene bilo kakve sile. Čini mi se hendlujući to na izrazito demokratski način, ali sam naravno uvek spreman da čujem i drugačije stavove i drugačije mišljenja - kazao je predsednik.

On je istakao da će Srbija nastaviti da štiti i čuva stabilnost.

- Sve dok neko ne ugrozi nasiljem tu stabilnost, mi ćemo biti veoma fleksibilni i veoma fer se odnositi prema onima koji drugačije misle i drugačije vide budućnost naše zemlje - naglasio je Vučić i dodao da je to i smisao demokratije.

Predsednik je govorio i o geopolitičkim odnosima u svetu.

- Malo zemalja u svetu će imati tako dobre odnose sa novom američkom administracijom kao što ih ima Đorđa Meloni i kao što ih ima italijanska vlada i u tom smislu verujem i da po nekim za nas specifičnim pitanjima uvek možemo da imamo podršku italijanske vlade, kao što su u pitanju sankcije nekim od naših kompanija gde je rusko većinsko vlasništvo i po nekim drugim važnim strateškim pitanjima, jer kao što znate, nama i po tom pitanju ističe vreme, 15 dana je već prošlo. Mi u narednih mesec dana te probleme i te stvari moramo da vidimo kako i na koji način da rešimo - kazao je Vučić.

On je rekao da su ankete pokazale da više od 90 odsto italijanskih kompanija koje su već uložile u Srbiju, uradile bi to ponovo.

- Uvek postoje razlozi za demonstarcije, mi se ponašamo kao demokratska zemlja i nikada silu ne primenjujemo. Mi ćemo samo na nasilne akte da odgovaramo. Mi ćemo se boriti protiv korupcije na sve načine. Nastavićemo da istražujemo korupciju i uspećemo u tome. Za nas je od izuzetnog značaja da sačuvamo stabilnost. 63 posto ukupnih investicija na zapadnom Balkanu privukla je Srbija. Što se tiče krize Vlade, ustavni okviri su jasni. Biće konstatovana ostavka predsednik Vlade u Skupštini naredne nedelje i od tog trenutka imamo 30 dana. Glas naroda je glas boga - kazao je predsednik.

- Žalim one koji se raduju neuspesima Srbije - poručio je Vučić.

Obraćanje Tajanija

- Ovde smo danas za treći po redu poslovni forum. Nadam se da će i bilateralni samit moći što pre da se održi. Moje saučešće za tragediju u Novom Sadu - kazao je Tajani i dodao da je "Balkan prioritet italijanske politike".

- Srbija je svakako najveća zemlja u ovom regionu. Želimo da Srbija bude punopravni član EU. Možete zamisliti koliko više naših kompanija će biti zainteresovano za saradnju sa Srbijom, kada ona bude deo našeg tržišta. Mi smo razgovarali i o međunarodnoj saradnji, počev od ratova koji nas sve brinu i koji su doveli do ekonomskih problema. Svi želimo da radimo za mir. Svi zajedno želimo da radimo na uspostavljanju mira. Pričali smo i o novoj administraciji u Americi. Mislim da se i za Srbiju radi o temama koje su jako bitne. Italija može da bude i portparol i jedan most između SAD i Evrope. Vučić mi je pričao i o internoj situaciji u Srbiji. Svakako se slažem da u svakom slučaju treba da dođe do dijaloga i da ne treba da se upotrebi nasilje. Nadam se da će se pronaći najbolji uslovi da Srbija u kratkom vremenu reši tu situaciju. Mislim da nije potrebno da se Italija meša. Bitno je da se mladi saslušaju, ali da i oni treba da saslušaju druge - kazao je Tajani.

On je još jednom potvrdio učešće Italije na Ekspu.

- Italija će učestvovati na Ekspu, doći će i zvanična potvrda italijanske vlade. Učestvovaćemo na ovoj važnoj manifestaciji, koja je važna - rekao je Tajani.

Govoreći o prijemu Srbije u EU, on je kazao:

- Govorilo se 2030. da će Srbija da postane deo evropske porodice. Italija će raditi na tome da to bude ranije.

Vučić se sastao sa Tajanijem

Predsednik Vučić sastao se Antoniom Tajanijem u Palati Srbija, a nakon sastanka su predviđene izjave za medije.

Vučić i Tajani na otvaranju poslovnog foruma

Vučić i Tajani prisustvovali su otvaranju Poslovnog foruma Srbija-Italija.

Obraćanje Vučića

Predsednik Vučić izjavio je da je iznos spoljnotrgovinske razmene sa Italijom premašio pet milijardi evra, pri čemu Srbija čini jednu trećinu robne razmene Italije sa Zapadnim Balkanom, ali da je cilj naše zemlje da taj udeo bude veći. On je istakao da 1.200 italijanskih kompanija zapošljava 24.000 radnika u Srbiji i zahvalio Tajaniju na podršci Srbiji na evropskom putu.

- Žao mi je što će predsednica Vlade Meloni tek za nekoliko nedelja doći u Beograd, kada izaberemo Vladu. Hvala vam, Tajani, zato što uvek na najbolji mogući način nam pokaže prijateljstvo. Ja sam ponosan na naše prijateljstvo. Ove godine očekujemo da se 4,2 - 4,3 budemo najbrže rastuća ekonomija Evrope. Nedavno kada sam bio u Davosu, prvi sa kojima sam razgovarao bili su predstavnici Aristona, pa onda drugi - rekao je Vučić i istakao da je Srbija zainteresovana za "svaku vrstu podrške i paketa podsticaja za italijanske kompanije".

- Što se tiče Srbije, ona je apsolutno zainteresovana za svaku vrstu paketa, podsticaja za italijanske kompanije ukoliko žele da ulaže u našu zemlju i sa, rekao bih, i dalje značajno nižim cenama energenata nego što je to slučaj na evropskom nivou. Želim da se zahvalim Tajaniju koji iskreno podržava Srbiju na evropskom putu. Italija je uvek istinski, iskreno i punog srca pružala podršku Srbiji.

Prema njegovim rečima, podrška Italije za organizaciju Ekspa 2027, od izuzetnog je zanačaja za našu zemlju.

- Vaša današnja objava da ćete podržati Ekspo za nas je od izvanrednog značaja. Za nas je Ekspo više od specijalizovane izložbe, sporta, omladine, muzike. Za nas je Ekspo promena lica Srbije, pokazivanje prijateljtstva, pokazivanje našeg sveukupnog napretka. Zato nam je podrška italijanskih komapnija veoma važna. Italija je učinila sve da pomogne Srbiji na svaki mogući način. Sve ključne finansijske institucije Italije imaju predstavništvo u Beogradu. Srbija je po prvi put u istoriji dostigla investicioni rejting. Srpske javne finansije i ekonomija stoje odlično. Srbija je lider u regionu u inovativnim tehnologijama. Ja se uskoro nadam poseti Đorđe Meloni - kazao je predsednik i poručio italijanskim privrednicima da su dobrodošli u Srbiju.

Vučić je istakao da je za Srbiju važno da što više koristi sedmu najveću evropsku luku Trst zbog bliskosti sa Trstom i zbog logističkih pogodnosti koje postoje.

- Mi za vas imamo posebne timove. Vas čekaju dobro obučeni timovi koji predstavljaju Vladu Srbije, ali i našu razvojnu agenciju i privrednu komoru, sve one koji mogu da vam pomognu da ubrzaju sve procese, da na najbrži mogući način saznate sve o poslovanju u Srbiju, da rešavate sve probleme, da uložite u ovu zemlju i da, takođe, zaradite novac - rekao je Vučić.

On je istakao da veruje da će srpske kompanije imati dobar ambijent za ulaganje i otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Italije.

Obraćanje Tajanija

Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani kaže da je počastvovan time što je ponovo u Beogradu. Tajani je rekao da je trgovinska razmena između dve zemlje u 2024. godini dostigla četiri milijarde evra, a da podaci pokazuju da će u ovoj godini premašiti taj iznos.

- Imamo izuzetne oblasti u kojima sarađujemo, tekstilnu industriju, poljoprivrednu, sektor odbrane, finansija… Prisustvo italijanskih preduzeća u Srbiji nije samo privredna ekonomska poruka, već je i to poruka prijateljstva prema zemlji za koju je Italija vezana vekovima - ističe Tajani.

- Godine 2023. održan je veliki forum preduzetnika u Beogradu, to je bio ogroman uspeh. Potom je u maju bio forum u Trstu, a kada sam prvi put bio u bilateralnoj poseti ovde, organizovan je sličan susret, i to je znak velikog prijateljstva između Italije i Srbije - kazao je on.

Posebno se zahvalio predsedniku Vučiću, koji je posvetio mnogo pažnje jačanju privrednih odnosa Srbije i Italije.

- Italija će učestvovati zvanično u Ekspu, još jednom potrvđujem prisustvo, vrlo brzo ćemo zvanično doneti odluku o učešću u različitim oblastima - kazao je i dodao da žele da Srbija što pre bude primljena u EU.

- 10. februara ja sam pozvao sve ministre spoljnih poslova iz regije u Rim, zato što želimo da ubrzamo proces pristupanja EU. U neku ruku jesmo ambasadori Republike Srbije u Briselu i u tome smo maksimalno angažovani - rekao je Tajani.

- Mi smo druga proizvodna sila Evrope i želimo da stavimo na raspolaganje naše znanja. Tako da smo spremni da radimo ruku pod ruku sa narodom koji je nama prijateljski. Želimo da promovišemo u Italiji ovu predivnu zemlju - kazao je i dodao da je Italija "uvek prisutna na Balkanu kako bi doprinela miru".

Čadež: Ekonomske veze Srbije i Italije jake

Forum je otvorio predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji je istakao da su ekonomske veze Srbije i Italije jake.

- Ovde se ideje pretvaraju u partnerstvo. Kako da zajedno postanemo lideri u zelenoj tranziciji. Sve su to teme na koje danas tražimo odgovore, i što možemo da učinimo mogućim- kazao je on.

Na skupu više od 500 privrednika

Skupu prisustvuje više od 500 privrednika.

Otvaranju foruma prisustvuju i ministri Siniša Mali, Andrijana Mesarović, Dubravka Đedović, Jelena Begović, Irena Vujović, Aleksandar Martinović i Dejan Ristić.

Forum organizuje Privredna komora Srbije (PKS), uz podršku Ambasade Italije i italijanske Agencije za trgovinu (ITA).