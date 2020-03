Novosti Online/ V. K. | 10. mart 2020. 13:28 | Komentara: 0

MITROPOLIT crnogorsko-primorski Amfilohije kazao je na konferenciji za novinare u Podgorici da su tri najvažnije ličnosti u državi ateisti koji danas pokušavaju da „urede“ život Pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

-To je njihovo pravo, ali oni nemaju pravo da ubijaju Boga u narodu čime bi se nastavio kontinuitet politike podela i bratoubilaštva. A suština Zakona o slobodi veroispovesti je spoj fašizma i boljševizm, rekao je mitropolit Amfilohije koji na pitanje zakonske formulacije o otimanju crkvene imovine koje su izgrađene pre 1918. godine, se zapitao -kako će se to odnositi na značajne delove sadašnje Crne Gore, koji u tom periodu nisu bili dio novovekovne crnogorske države.

-Vlast želi da podržavi imovinu iz tog perioda, a svetinje iz Metohije koje su tada pripadale Crnoj Gori bez dileme predali su u ruke UČK teroristima! Zakon je diskriminatorski jer se odnosi samo na Pravoslavnu crkvu.

-Sa svima drugima sklopljen je ugovor koji štiti njihova prava i to je dobro, ali šta je sa pravoslavcima? Plašim se da je reč o obmani naše braće rimokatolika i muslimana.

Vladika se osvrnuo i na problem registracije SPC u Crnoj Gori.

-Neistina je da Mitropolija crnogorsko-primorska neće da se registruje. Ona je ona poštovala sve zakonske norme koje su bile na snazi u našoj zemlji. To se čak odnosi i na Zakon koji je nastao u vreme komunizma koji nije zahtevao ponovnu registraciju,. Primećujem da sadašnji Zakon želi da najera Crkvu koja postoji preko 800 godina na ovom području da se ponovo registruje. Time žele da je stave u isti položaj sa novom crkvom koju želi da uspostavi vladajući DPS i predsednik Đukanović.

Mitropolit je prokomentarisao glasove koji predlažu da on bude proteran iz Crne Gore.

-Neka me proteraju, gonili su i moje prethodnike i to bi mi bila čast, čak i neka me ubiju poput mitropolita Joanikija – čast je poginuti radi odbrane svetinja!