"ARKTIK SE TIČE INTERESA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE" Kina o Trampovim izjavama da je njegovoj zemlji Grenland "neophodan"
NARODNA republika Kina pozvala je danas Sjedinjene Američke Države da ne koriste druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje sopstvenih interesa, a nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da je njegovoj zemlji Grenland "neophodan".
- Arktik se tiče sveukupnih interesa međunarodne zajednice - izjavila je portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning na konferenciji za novinare, preneo je Rojters.
Mao je navela da su aktivnosti Kine u arktičkom regionu usmerene na promociju mira, stabilnosti i održivog razvoja, uz poštovanje prava i sloboda svih država da zakonito deluju na Arktiku.
Istakla je i da Kina poziva na puno poštovanje međunarodnog prava u zaštiti suvereniteta i bezbednosti svih zemalja i izrazila nadu da će narod i vlada Irana prevazići aktuelne poteškoće u toj zemlji i očuvaju stabilnost.
Naglasila je i da se Kina protivi upotrebi sile ili pretnji silom u međunarodnim odnosima.
- Dosledno se protivimo mešanju u unutrašnje poslove drugih zemalja i zalažemo se za to da suverenitet i bezbednost svih država budu u potpunosti zaštićeni međunarodnim pravom - zaključila je Mao Ning.
(Tanjug)
