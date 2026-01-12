"ARKTIK SE TIČE INTERESA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE" Kina o Trampovim izjavama da je njegovoj zemlji Grenland "neophodan"

NARODNA republika Kina pozvala je danas Sjedinjene Američke Države da ne koriste druge zemlje kao izgovor za ostvarivanje sopstvenih interesa, a nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa da je njegovoj zemlji Grenland "neophodan".

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Arktik se tiče sveukupnih interesa međunarodne zajednice - izjavila je portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning na konferenciji za novinare, preneo je Rojters.

Mao je navela da su aktivnosti Kine u arktičkom regionu usmerene na promociju mira, stabilnosti i održivog razvoja, uz poštovanje prava i sloboda svih država da zakonito deluju na Arktiku.

Istakla je i da Kina poziva na puno poštovanje međunarodnog prava u zaštiti suvereniteta i bezbednosti svih zemalja i izrazila nadu da će narod i vlada Irana prevazići aktuelne poteškoće u toj zemlji i očuvaju stabilnost.

Naglasila je i da se Kina protivi upotrebi sile ili pretnji silom u međunarodnim odnosima.

- Dosledno se protivimo mešanju u unutrašnje poslove drugih zemalja i zalažemo se za to da suverenitet i bezbednost svih država budu u potpunosti zaštićeni međunarodnim pravom - zaključila je Mao Ning.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Kineski zmaj i simbolika čeličnog prijateljstva dva naroda