SIJARTO "NAMIRISAO" RAT Mađarski ministar otkrio ko je Rusima velika pretnja - "Dve nuklearne sile velika opasnost"

FRANCUSKA i Velika Britanija, raspravljajući o mogućem raspoređivanju evropskih snaga u Ukrajini, praktično prikriveno objavljuju rat Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Dve evropske nuklearne sile, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile su rat. Njihovo saopštenje, naravno, veoma lukavo i formulisano diplomatskim jezikom, da šalju vojnike u Ukrajinu ne znači ništa drugo, nego da praktično započinju rat - rekao je Sijarto u emisiji „Čas istine“.

Prema njegovim rečima, odluka britanske i francuske vlade „zapravo nosi kritičan rizik od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije, a ako dođe do direktnog sukoba između NATO-a i Moskve, to neće značiti ništa drugo, nego treći svetski rat“.

Ministar je takođe naglasio da Mađarska mora da ostane van sukoba i ne dozvoli Evropi da je u njega uvuče.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Stravično: Paralela sa ratom u Ukrajini