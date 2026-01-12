Svet

SIJARTO "NAMIRISAO" RAT Mađarski ministar otkrio ko je Rusima velika pretnja - "Dve nuklearne sile velika opasnost"

K. Despotović

12. 01. 2026. u 15:16

FRANCUSKA i Velika Britanija, raspravljajući o mogućem raspoređivanju evropskih snaga u Ukrajini, praktično prikriveno objavljuju rat Rusiji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

СИЈАРТО НАМИРИСАО РАТ Мађарски министар открио ко је Русима велика претња - Две нуклеарне силе велика опасност

Foto: Profimedia

- Dve evropske nuklearne sile, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, objavile su rat. Njihovo saopštenje, naravno, veoma lukavo i formulisano diplomatskim jezikom, da šalju vojnike u Ukrajinu ne znači ništa drugo, nego da praktično započinju rat - rekao je Sijarto u emisiji „Čas istine“.

Prema njegovim rečima, odluka britanske i francuske vlade „zapravo nosi kritičan rizik od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije, a ako dođe do direktnog sukoba između NATO-a i Moskve, to neće značiti ništa drugo, nego treći svetski rat“.

Ministar je takođe naglasio da Mađarska mora da ostane van sukoba i ne dozvoli Evropi da je u njega uvuče.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Stravično: Paralela sa ratom u Ukrajini

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
Srbija

11 15

NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja

MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).

10. 01. 2026. u 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU: Janik Siner ne može da veruje šta je doživeo u Melburnu

ŠOK NA AUSTRALIJAN OPENU: Janik Siner ne može da veruje šta je doživeo u Melburnu