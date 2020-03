M. S. | 07. mart 2020. 20:59 | Komentara: 0

Nema sukoba, krvi i mržnje - na ulicama je nova i slobodna Crna Gora, koja pripada svima nama.





Ovi je povodom raznih izjava o mogućim sukobima, u susret Nedelje pravoslavlja izjavio urednik Radio Svetigore i paroh podgorički, Nikola Pejović.





- Kao hrišćani pozvani smo na strpljenje i delanje kroz svedočenje istine, pravde i ljubavi Božije. To nas uči i sutrašnji praznik, nedelja pravoslavlja, pobeda koja se čekala čitav jedan vek. Svi brinemo, i svima kroz glavu prolaze raznorazne misli, i to je, u neku ruku prirodno i opravdano. Međutim, u ime Crkve koja proteste vodi, i koja ih vodi na nacin molitve i litijskog hoda, poručujem: Nema sukoba, nema krvi, nema mržnje. Na ulicama je nova Crna Gora, slobodna Crna Gora, Crna Gora koja pripada svima nama. To je naša lepa budućnost... Sukobi i mržnje su za nama, a pred nama je ljubav, kazao je Pejović, po kome to svedoče lica učesnika litije koja nose neku čudesnu radost.





- To je naša misija od početka, bratska sloga, mir i međusobno praštanje, kazao je Pejović.