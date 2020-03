Novosti Online | 07. mart 2020. 17:23 |

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore u odgovoru portparolki ruskog resora za spoljne poslove, Mariji Zaharovoj, navelo da je nejasno kako bi Zakon o slobodi veroispovesti mogao da utiče na “globalno jedinstvo pravoslavnog sveta”.“Zakon o slobodi veroispovesti, deo je svakog unutrašnjeg pravnog poretka i ekskluzivno pravo nacionalnog zakonodavstva svake nezavisne i slobodne države”, navodi se u reagovanju crnogorskog Ministarstva spoljnih poslova na izjavu Zaharove da "ako crnogorsko rukovodstvo želi da nađe one koji se mešaju u njena unutrašnja pitanja, onda je potrebno da okrenu glavu za 180 stepeni i da pogledaju na sasvim drugu stranu".Zaharova je ukazala da donošenje Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori ima „destruktivni uticaj na jedinstvo pravoslavnog sveta“.U saopštenju crnogorskog Ministarstva se navodi da iako u ovoj oblasti ne postoje, kako kažu, tvrdi i jasno kodifikovani međunarodni standardi, Crna Gora je, bez obaveze da to učini, i ovaj Zakon pripremala, usaglasila i usvojila uz pomoć i konsultacije sa Venecijanskom komisijom.Dakle, ističu, uz saglasnost najuglednijih evropskih i globalnih autoriteta kada je reč o ovim pitanjima, prenosi Tanjug.„Potpuno je stoga neobjašnjivo i krajnje neuverljivo kako bi usvajanje jednog zakona, identičnog ili vrlo sličnog sa bilo kojim zakonom ovog tipa u bilo kojoj sekularnoj demokratskoj državi, uz to donesenog na pomenuti način, u jednoj maloj državi na Zapadnom Balkanu, moglo imati ''svetski značaj, odjek i uticaj na globalno jedinstvo pravoslavnog sveta'', kako se to tvrdi u izjavi portparolke ruskog MID-a“, navodi se u saopštenju crnogorskog Ministarstva.Za crnogorsko Ministarstvo je, kažu, još manje jasno kako je moguće da ovakve i slične izjave, u periodu pre i nakon usvajanja zakona, nisu mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore.“Glava Crne Gore zaista je okrenuta za 180 stepeni, ali ka vrednostima evropske i evroatlantske zajednice i to je, verovatno, suštinski razlog nerazumevanja”, navodi se u reagovanju Ministarstva spoljnih poslova na izjavu Zaharove.