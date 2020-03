Novosti Online | 01. mart 2020. 19:47 | Komentara: 0









Međutim, u sredu 19. februara, 12 dana nakon što su stigli u Hanover, ured za strance Krstoviću i njegovoj supruzi naložio je da napuste zemlju.





Nemački doktor Kristijan Kretek koji je u bolnici u Hanoveru lečio Igora Krstovića, pripadnika škljarskog klana koji je pre nekoliko nedelja izrešetan u pucnjavi u Crnoj Gori, otkrio je za lokalne medije kako je izgledalo lečenje pacijenta pod policijskom pratnjom. Zbog trasporta i lečenja Krstovića, u nemačkim medijima digla se velika hajka, jer je sve zanimalo ko plaća policijsko obezbeđenje "mafijaškom bosu iz Crne Gore". Kretek je otkrio kako je došlo do toga da "balkanski kriminalac", kako su ga nazivali u lokalnim medijima, dobije takav tretman.Profesor medicine Kristijan Kretek vodi Kliniku za traumatološku hirurgiju Medicinskog fakulteta u Hanoveru (MHH), inače jednu od najpoznatijih na svetu, u koju je smešten Krstović. Kada su ga novinari "Cajta" Katerina Lobenštajn i Klas Tatje posetili, pokazao im je kesicu sa srebrnastim metalom. Delovao je kao da je otopljen. To je izvadio iz tela Igora Krstovića i rekao: "To su meci koji lete velikom brzinom. Kada pogode kost, prave ogromne rupe", izjavio je doktor, a preneo Dojče vele.Zbog profesorovog specifičnog načina rada i stava da uvek izbegava amputaciju postao je naširoko poznat.- To je naš profil, po tome smo poznati u svetu - objasnio je doktor.Zato su, piše list, njegovi pacijenti ljudi sa sportskim povredama, žrtve saobraćajnih nesreća, žrtve rata iz Libije i Sirije, ali i žrtve pucnjava - naročito iz Saudijske Arabije i sa Balkana. Otprilike dva puta mesečno, kaže Kretek, na operacionom stolu mu je žrtva vatrenog oružja. Zato mu se ni Igor Krstović, pacijent iz Crne Gore ranjen sa više od 20 hitaca, nije učinio sumnjivim. Za njega je to bio rutinski slučaj.Činjenica je da visoko specijalizovane Univerzitetske klinike u Nemačkoj redovno primaju veoma teške, privatne pacijente iz inostranstva: arapski šeici, kineski poslovni ljudi, ruski oligarsi, libijski oficiri… Sve u svemu, nemačke klinike godišnje primaju 200.000 stranih pacijenata koji to plaćaju više od milijardu evra. Igor Krstović je lečenje u ovoj bolnici platio 91.000 evra!Ponedeljak, 3. februar, 13.25. Kristijan Kretek dobija mejl iz Crne Gore. U njemu centralna klinike iz Podgorice piše da želi da im uputi jednog pacijenta, Igora Krstovića (35), državljanina Crne Gore sa više povreda od vatrenog oružja. U mejlu nije pisalo zašto je pucano na Igora Krstovića.Povrede koje je zadobio su opasne po život i operisane su u Podgorici, međutim povrede ekstremiteta zahtevaju dalje lečenje. Molba iz Crne Gore je glasila: "Preuzeti pacijenta što pre". U mejlu su poslati i rendgenski snimci - smrskana kost podlaktice, izbušena butna kost, smrskano koleno...Kretek je, kako je opisao, odmah konstatovao: "Ukoliko ga za nekoliko dana ne bude operisao specijalista, pacijent će najverovatnije izgubiti ruke i noge". Odgovorio je Podgorici istog popodneva: "Dobrodošli ste u bilo kom trenutku, ali uz dva uslova: pacijent mora da bude u stanju da podnese transport i mora sam da snosi troškove lečenja."Uveče, 7. februara, četiri dana nakon mejla iz Podgorice, specijalnim avionom za transport bolesnika u Hanover stigao je Igor Krstović. Sa njim u pratnji stigli su njegova 32-godišnja supruga i jedan lekar.- Sve teče po planu - dok u jednom trenutku lekar-pratilac ne pomene detalj koji me je uplašio: u Crnoj Gori je kola Hitne pomoći u kojima se nalazio Krstović štitio veliki broj policajaca - ispričao je doktor.Kretek tvrdi da je odmah potom obavestio policiju u Hanoveru, jer "on nije dužan da to uradi". Kao lekaru mu je, kako objašnjava, dozvoljeno da o svom pacijentu ne govori ništa. Policija je poslala dvojicu službenika kao obezbeđenje i zatražila od lekara da "anonimizuje" pacijenta, tako da se on od tog trenutka leči pod lažnim imenom.Hanoverska policija dakle počela je odmah da štiti Crnogorca o kome nisu znali ništa. Za to vreme, mediji u Crnoj Gori i Srbiji izveštavaju o pokušaju atentata na Igora Krstovića, piše se o mafijaškoj osveti i da je Krstović povezan sa organizovanim kriminalom.Policija u Hanoveru ubrzo je zatraži pomoć stručnjaka iz pokrajinske i savezne kriminalističke policije, ali i iz Interpola. Pretpostavljalo se da bi onaj ko je pokušao da ubije Krstovića u Crnoj Gori, mogao da izvrši napad na njega i u Nemačkoj. Možda čak i eksplozivom.- Prva operacija trajala je dvanaest sati, od deset ujutro do deset uveče - kaže Kretek.Dok je on pokušavao da spase pacijentu udove, prve glasine o Krstoviću počele su da se šire hodnicima klinike. Nešto kasnije "Bild" izveštava: "Šef mafije izešetan sa 27 metaka isporučen u Hanover". Nemački list piše i na kojem odeljenju se nalazi zloglasni pacijent iz Crne Gore.Od tog trenutka za policiju nije ugrožen samo Krstović već i svi u klinici: posetioci, zaposleni, pacijenti. Policija se naoružava i u bolnicu šalje stotinu ljudi!- Zaposleni su bili okruženi specijalcima naoružanim do zuba i plašili se. Tako nešto nisu nikada doživeli, iako su se u ovoj bolnici lečili i prinčevi, pa čak i teroristi. A i kancelarka je bila u poseti - ispričao je doktor.Zbog svega toga slučaj Igora Krstovića u pokrajini Donja Saksonija postaje političko pitanje."Ovde se radi o pranju novca", izjavljuju neki opozicioni političari. Udruženje poreskih obveznika počelo je da zahteva da Igor lično pokrije troškove svog obezbeđenja. Pokrajinsko Ministarstvo pravde razmatralo je mogućnost transfera u zatvorsku bolnicu. Čak je zatražena pomoć i od američke vojske koja ima veliku bolnicu u Ramštajnu. Ali u nekom trenutku Ministarstvo je to zakočilo. Zašto – to nije sasvim jasno, prenosi Dojče vele.U ponedeljak, 24. februara, održan je vanredni sastanak više odbora pokrajinskog parlamenta. Sednica je trajala skoro dva sata i, kako prenose nemački mediji, rečeno je da je policijska operacija čuvanja Krstovića nemačke poreske obveznike koštala gotovo milion evra! Osim toga, na sednici je utvrđeno da je "za sve kriv" Medicinski fakultet u Hanoveru u okviru kojeg se nalazi klinka. Zamenik direktora smenjen je po hitnom postupku.Na sednici, među ministrima, državnim sekretarima i policijskim službenicima nije bilo lekara. Nisu pozvani. Kretek kaže da je šteta što nije mogao da im kaže svoje mišljenje.- Ja do danas nisam siguran da li je Igor Krstović zaista član mafije. On i njegova supruga bili su potpuno iznervirani zbog tolike policije. Nekoliko puta su rekli da ne žele policijsku zaštitu. Čak su nam pokazali i potvrdu da trenutno nisu pod policijskom istragom - kaže Kretek,Kretek dodaje da je policiju čak i pitao da li imaju neke informacije koje govore protiv Krstovića.- Odgovor je glasio: "Nemamo ništa". Nema naloga za hapšenje, nema poternice. Nikad se protiv njega nije vodila istraga – ni u Nemačkoj, ni preko Interpola - kaže doktor.- U petak 21. februara, pacijent iz Crne Gore napustio je Nemačku helikopterom savezne policije. I uz mnoštvo policije svuda po klinici. Pacijent u helikopteru – Igor K, mafijaški bos? Ili Igor K. – čovek za koga se smatralo da je mafijaški bos? - kaže doktor.Kristijan Kretek potrudio se da pronađe kliniku koja bi mogla dobro da se brine o ranama njegovog pacijenta. Našao ju je u Istanbulu.Advokat Igora Krstovića kaže da se tamo pred sobom njegovog klijenta nalazi jedna osoba - iz privatnog obezbeđenja, a ne policajac.(Blic.rs)