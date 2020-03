Novosti Online | 19. mart 2020. 13:07 | Komentara: 0

Jedna majka iz Italije otvorila je dušu i sa svima podelila sve ono za čim, sada, kada vrati vreme unazad, žali. Virus korona u Italiji uzeo je maha, a ona piše šta bi danas uradila drugačije, da je samo onda, kada je širenje 'korone' započelo znala, piše Insider.com.Ovim člankom sada pokušava da savetuje ostale, da im se život dodatno ne zakomplikuje, kao što se to, nažalost dogodilo u Italiji.Ketrin Vilson, majka je dvoje tinejdžera. Živi u Rimu, a sada, kada sve gleda sa distancom, objašnjava za čim najviše na svetu žali.Statistika je rekla svoje, Italija trenutno doživljava 'zatvaranje', nešto što bi se moglo dogoditi u SAD-u u skoroj budućnosti, kazala je.- Virus je opustošio zemlju. Bolnice na severu su na rubu propasti. Jedinice intenzivne njege pune su ljudi različite starosne dobi - starijih je osoba više ali ima ljudi i od 40 i 50 godina. Ulice su prazne, restorani zatvoreni. Morate imati posebnu potvrdu samo da bi psa mogli da prošetate - ispričala je Vilson.Pre samo 10 dana u Rimu, kaže, drugačija priča. Vlada je zatvorila škole i većinu sportskih objekata, ali ništa drugo. Naši su se tinejdžeri uveče družili sa prijateljima, ispričala je. Deca su imala pregršt vremena, bila su zdrava.'Što ćeš učiniti?" majke su međusobno često slale poruke. 'Hoćeš da ga pustiš?'Sada, kaže, najviše žali što je dopustila svojoj deci izlaske u vreme kada je virus korona počeo da se širi.- Naši tinejdžeri doslovno su poludeli stalno po kući. Njihovi prijatelji izlazili su napolje, a naša Vlada nije nam rekla kako je nužno ograničavati njihove aktivnosti. Misleći da je ovo bolest koja ne pogađa tinejdžere, rekli smo im da operu ruke i pustili ih slobodno na ulice i brojna druga mesta... Skoro dve nedelje kasnije, shvatila sam da je to bila jedna velika greška - napisala je.Ketrin sada želi da pomogne drugima, a ovo je, ko želi da sluša, njena lista savjeta.- Volela bih da sam ih imala pre samo nekoliko nedelja - kazala je.1. ZADRŽITE DECU KOD KUĆEJedino što je moglo sprečiti ili možda ublažiti ovu tragediju u Italiji bilo je socijalno distanciranje. Ne mislim pri tom na bliske porodične odnose, već na ljude koji nisu vaša uža porodica. Ovo je jedina dostupna i efikasna mera koja pomaže usporavanju prenosa bolesti.2. BRIGA VAS ŠTO RADE DRUGI RODITELjINe obazirite se na to kada vam se vaš tinejdžer požali da drugi roditelji puštaju svoju decu da izlaze na zabave. Ako se za nekoliko nedelja ispostavi da ste bili previše konzervativni, to će biti jedini zlo.3. SADA DECU MOŽETE PUSTITI DA SE 'NE DIŽU' SA EKRANAGlobalna tehnologija dala je virusu mogućnost da putuje brzinom svetlosti, ali pružila je i internet, društvene mreže ali i Netfliks. Niko ne očekuje da se u doba pandemije stalno bavite decom. U redu je ako, sat nekog predmeta zamene Instagramom ili nekom drugom društvenom mrežom. Morate to da prihvatite.4. ODGOVORNO KOD KUPOVINENema razloga za skladištenje zaliha. U Italiji, pa čak i sada, još uvek je dozvoljeno svaki dan ići u prodavnicu ako treba, a police su uvek pune. Umesto skladištenja toaletnog papira, kupite hranu koju ste oduvek želeli da kuvate, ali nikada za novi recept niste imali vremena.5. DOGOVARAJTE SE DA PORODICA BUDE KUĆI - ZAJEDNOAko imate dete koji putuje ili studira negde drugdje, tražite od njega da se vrati što je pre moguće. Nikad ne znate koje će se zabrane prevoza sprovoditi i kada. Ako ste u mogućnosti, radije vi dođite po njega, nego da ide autobusom, vozom ili avionom.6. NEMOJTE 'MANIJAKALNO' PRATITI SVE O KORONA VIRUSUKao što verovatno znate, ova pandemija može da postane zastrašujuća. Čitanje o tome dodatno nagomilava stres i teskobu i samo vas potiče na apokaliptične scenarije. Umesto toga, usredsredite se na ono što se konkretno može napraviti. Vrlo jednostavno - kaže ova mama: 'Operite ruke, brinite o svom zdravlju i ostanite kod kuće!'