ZVEZDAŠI U NEVERICI! Vladan Milojević na rastanku od Zvezde izgovorio samo pet reči!

Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je javnost da Vladan Milojević više nije trener crvno-belih, a on je na rastanku uputio samo pet reči.

FOTO: M. Vukadinović

U kratkom saopštenju sa Marakane se o tome navodi sledeće:

"Dosadašnji šef stručnog štaba našeg kluba Vladan Milojević se emotivnom izjavom oprostio od Crvene zvezde.

‍– Zvezdo, hvala ti! Volim te – poručio je Vladan Milojević"

Vladan Milojević više nije trener Zvezde - fotografija sa oproštaja od crveno-belih / FOTO: FK Crvena zvezda

Vladan Milojević - biografija

"Miloje", kako glasi nadimak trofejnog trenera, napušta crveno-bele u trenutku kada je, na zimsku pauzu, Partizan otišao sa bodom više od branioca titule u Superligi Srbije, ali i sa vrlo dobrom situacijom na evropskoj sceni - Zvezda je 17. u Ligi Evrope, sa deset bodova iz šest utakmica, i na odličnom je putu da učestvuje u nokaut fazi ovog takmiečnja.

Milojeviću je tako danas, na prilično skroman način, saopštenjem kluba, okonačan drugi mandat na Marakani gde je svojevremeno kao igrač osvojio Kup 1996.

U prvom trenerskom mandatu na Zvezdinom kormilu osvojio je titule 2018. i 2019, a onda se 2023. vratio, posle rada u Al Ahliju, AEKU iz Atine, Al Itifaku, APOELU-u i Apolonu.

U sezoni 2024/2025, odveo je Crvenu zvezdu u grupnu fazu Lige šampiona posle pobede u plej-ofu nad norveškom ekipom Bode/Glimt, ali ovog leta mladi kiparski klub Pafos je bio prevelika prepreka, pa se umesto u elitu, "otišlo" u drugo po snazi takmičenje klubova pod okriljem UEFA.

Posle prve od dve nove titule koje je doneo na Marakanu, dobio je decembra 2024. Zlatnu loptu koju dodeljuje FSS za najboljeg trenera naše zemlje.

Srpski mediji su prethodnih dana javljali da će ga naslediti - takođe bivši trener Zvezde, Dejan Stanković.

Superliga Srbije - tabela

Tabela Lige Evrope

Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: A POSLE ZVEZDA - PAFOS... Evo šta su uradile "delije" igračima Zvezde