„U sledećoj fazi može se dogoditi da imunosupresija postane fatalna i da pacijent oboli od bakterijskih (pseudomonas) i gljivičnih infekcija”, zaključio je pulmolog.

Svetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta pandemiju koronavirusa. U svetu je do sada obolelo više od 134.000 osoba, preminulo je oko 5.000 ljudi, a ozdravilo oko 70.395.





Glavni pulmolog ovlašćen od strane ruskog Ministarstva zdravlja Aleksandar Čučalin izdvojio je četiri glavne faze razvoja bolesti izazvane koronavirusom, koja počinje bezopasnom prehladom, međutim u slučaju komplikacije može dovesti i do smrtnog ishoda.Sama bolest ima najmanje četiri stadijuma – prva faza je viremija. Tada nastupa bezopasna prehlada koja traje od sedam do devet dana, rekao je Čučalin.Prema njegovim rečima, u periodu između devetog i četrnaestog dana bolesti formira se bakterijska upala pluća. Tokom tog perioda, bakterije i mikroorganizmi nakupljaju se u disajnim putevima, a u toj fazi bolest još uvek može da se otkrije blagovremeno.Međutim, ukoliko lekari ne iskontrolišu situaciju i bolest nastavi da napreduje dolazi do ozbiljnijih komplikacija.Pojava akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) moguća je kada zaražena osoba ne može samostalno da diše. U tom slučaju pacijenta uključuju na aparat za veštačko disanje.Kineske vlasti su 31. decembra obavestile Svetsku zdravstvenu organizaciju o epidemiji nepoznate upale pluća u gradu Vuhan u centralnom delu zemlje. Kineski stručnjaci utvrdili su 7. januara uzročnika bolesti — to je koronavirus.Prvi oboleli imali su veze sa tržištem morskih plodova, a pretpostavlja se da bi izvor virusa mogle biti zmije koje se u Kini često koriste za ishranu. Kasnije je objavljeno da virus može da se prenosi sa čoveka na čoveka. Koronavirusi (porodica Coronaviridae) su grupa virusa koji uzrokuju respiratorne bolesti kod sisara i ptica.