Novosti Online | 12. mart 2020. 23:02 | Komentara: 0

Italijanski doktori Frančesko Mojoli i Rafael Brunorade su uspeli da izleče prvog zaraženog virusom korona. Njih dvojica su za italijanski list" Korijera dela sera" otkrili kako im je to pošlo za rukom.Muškarac (38) je na odeljenje intezivne njege u vrlo ozbiljnom stanju završio 20. februara, ali do 9. marta više nije trebalo da ima intubacijsku cev za disanje i oporavlja se.- Virus korona može ozbiljno uticati i na najmlađe. Mladi imaju više oružja za borbu protiv virusa: tretman ‘oživljavanja’ koji uključuje šok-terapije koktelima antivirusnih lekova, antibioticima i, eksperimentalno, onima koje se koriste za lečenje HIV-a, lakše mogu podneti oni koji nisu već fizički oslabili - rekli su lekari.- Da bi lečenje bilo uspešno, mora postojati kombinacija tri činioca : terapije kojom se održava vitalnost (hidratacija, veštačko hranjenje itd.), tretmani koktelima eksperimentalnih lekova i odsutnost naknadnih komplikacija - objasnili su.- Značajan doprinos šansi za oporavak daje odsutnost drugih patologija, a to znači da, osim pluća, i drugi organi dobro rade. Kod mlađih ljudi lečenje je teže ako postoje i komplikacije u lečenju drugih organa poput srca, jetre i bubrega - kazali su doktori.- Kritično ali stabilno stanje dobar je znak. Muškarac je u bolnici već tri nedelje pa su lekari uspeli da shvate tok bolesti: stanje se brzo pogoršava, potom sledi duga faza stabilizacije i konačno sledi poboljšanje. On je sad u jedinici postintenzivne nege u San Mateu i nalazi se u fazi koju lekari nazivaju ‘odvikavanjem’, u kojoj se šok terapije postupno obustavljaju. Sam diše i u polusvesti je.- On je postao simbol činjenice da se korona virus može lečiti čak i kad je pacijent u vrlo ozbiljnom stanju - zaključili su.