Mišel Karter (Michelle Carter) i Konrad Roj (Conrad Roy) zaljubili su se 2012. godine. Živeli su udaljeni sat vremena vožnje jedno od drugog i nisu se videli više od pet puta, ali su t o kom dve godine razmenili hiljade poruka. Ovo je njihova priča. Belim slovima na potpuno crnoj pozadini ispisane su te reči na početku HBO- ovog dokumentarca “Volim te, sad umri: Komonvelt protiv Mišel Karter”.





Činjenice su poprilično jednostavne i barem na prvi pogled slučaj je crno-beo. Mišel je dečka Konrada nagovorila na samoubistvo. Konrad se ugušio ugljen monoksidom u svom automobilu 13. jula 2014. godine nakon što je već ranije pokušao da oduzme sebi život.

Ovaj 18-godišnjak se godinama borio s anksioznim poremećajem, depresijom i raznim mentalnim problemima nakon razvoda svojih roditelja. Otac ga je fizički kažnjavao, što je u jednom slučaju dovelo čak i do policijske prijave. U trenutku smrti Konrad je uzimao antidepresive, za koje je poznato da povećavaju rizik od suicidnih pomisli kod tinejdžera.

Njegovoj tragičnoj smrti mogli su pridoneti različiti faktori, a među njima je ipak najeksponiraniji faktor njegova djevojka, Mišel Karter, koja ga je podsticala da se ubije. I činila je to putem poruka, jer su na takav način održavali svoj odnos.

“ Sad ili nikad”, bila je poruka koju je Karterova poslala Roju na samom kraju njegova života. Te poruke seća se i Erin Li Kar, rediteljka dokumentarca “Volim te, sad umri...”. Američka, ali i svetska javnost bila je jasno protiv Mišel.

Čak i novinari koji su pratili suđenje pričaju u dokumentarcu kako je ona dolazila na ročišta. “Plavuša, kao da je svježe izišla iz salona za sunčanje, izgledala je kao da je znala da će je fotografirati i da se za to spremala”, ispričao je Jesse Barron, reporter za Esquire, koji je pratio suđenje.

Javnost je gotovo odmah osudila Mišel kao samo još jednu lepu tinejdžerku željnu pažnje i spremnu na baš sve kako bi do toga i došla. Bio je to slučaj koji su nazvali “textin sucide case”. Svo vreme provlačilo se pitanje da li je moguće ubiti nekoga samo preko poruka.

Poruku “vrati se nazad” poslala mu je u julu 2014. godine, posle čega se on vratio u automobil. Izašao je, pre toga, iz automobila i spasao se, na tren, od trovanja jer je u poslednji čas izgubio hrabrost. No na kraju se ipak ubio trovanjem ugljen-monoksidom.

Karterova je uhapšena i osuđena na 15-mesečnu kaznu zatvora zbog ubistva iz nehata, s rokom provere od pet godina. No ono zbog čega je taj slučaj došao na naslovne strane bila je činjenica da je ovaj par, koji se tokom dve godine njihove veze video tek nekoliko puta, razmenio je na hiljade sms poruka, i to mnoštvo poruka u kojima ga je ona podsticala na samoubistvo. Čak mu je i predlagala metode. I podsticala ga da to više ne odgađa.

Tokom suđenja na svetlost dana izašla je i njena istorija mentalnih bolesti, problema u prehrani i teške borbe s odbacivanjem u društvu.

“ Čuj, sinko. Mama je isto nekad bila tinejdžerka i znam kakve cure mogu biti. Ako su lepe, samo će treptati okicama i sve će im se omogućiti. Ali isto tako mogu biti i jako manipulativne”, u jednom trenutku u dokumentarcu govori Lin Roj, Konradova majka.

Prilično je očigledno šta ona misli o Mišel, a pogotovo dok priča kako je Mišel nudila pomoć u potrazi za Konradom. “Oprostite, ali koji k... ona priča. Kako će pomoći u potrazi”, priseća se Lin.

Karterova je bila na „prozaku“ od 14. godine, nekoliko meseci ranije prebacila se na nove antidepresive, a išla je i na psihološko lečenje u jednoj bolnici. Bila je usamljena, otuđena i nije imala puno prijatelja.

Roja su opisivali kao “tinejdžera koji je bio veoma zaljubljen u svoju devojku i koji se nije hteo ubiti”, dok su nju opisivali kao “đavola na njegovom ramenu”, čudovište koje ga ne bi pustilo na miru sve dok nije počinio samoubistvo.

Prvih 18 meseci njihova odnosa Roj joj je slao suicidalne snimke i takve poruke, govorio da bi mogli na kraju biti poput Romea i Julije. Ona ga je podsticala da potraži pomoć profesionalaca. Sudski dokumenti otkrivaju da je Roja otac udario, a da ga je deda, takođe Konrad, verbalno zlostavljao...

Iako se u filmu deda predstavlja kao oličenje ljubavi, a i prvo njegovo pojavljivanje je snimak kako peva o velikoj ljubavi prema Konradu, čini se da je istina ipak malo kompleksnija nego što se na prvi pogled čini. Kompleksna je to priča o društvu u kome živimo, kulturi komunikacije u kojoj odrastamo, lekarima koji zbog raznih poremećaja decu nakljukaju tabletama, lekovima koji utiču na njihov mozak u razvoju...