S.M. | 19. jun 2020. 11:51 | Komentara: 0

Ministar finansija Srbije Siniša Mali uručio je danas rukovodstvu Doma zdravlja u Drvaru ključeve mini-busa za potrebe ove ustanove, a Vlada Srbije je na račun Doma zdravlja uplatila 200.000 evra za rekonstrukciju hitne pomoći. Mali je Domu zdravlja uručio i vrednu donaciju medicinske opreme, u kojoj su dva respiratora, te dezinfekciona sredstva, zaštitna opreme i sve ono što su u ovoj zdavstvenoj ustanovi naznačili kao potrebu.



– Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u januaru ovde u Drvaru i obećao nabavku minibusa i novac za rekonstrukciju dijela Doma zdravlja i mi sada to obećanje ispunjavamo, rekao je Mali novinarima u Drvaru.



Prema njegovim rečima, Dom zdravlja će u narednih nekoliko dana ući u proceduru javne nabavke za potrebe hitne pomoći, nakon čega će početi rekonstrukcija.



– Poslednjih 30 godina nije ulagano u Dom zdravlja, a nakon završetka rekonstrukcije dela ove ustanove građani Drvara i okolnih mjesta imaće modernu i opremljenu hitnu pomoć i to je pravi način da odgovornom politikom Srbija, sada kada je ekonomski jaka, pomogne svim Srbima ma gde živeli,poručio je Mali.



On je podsetio, da je Srbija u poslednjih godinu dana opštini Drvar uplatila 1,4 miliona evra, što je vidljivo na svakom koraku, jer se infrastruktura mijenja i ulaže se u kvalitet života, što je, kako ističe, i bio cilj Vlade Srbije.













– Za dugoročnu stabilnost Drvara najvažnija je bila fabrika Jumko, koja je otvorena u januaru. Kao što je predsednik Vučić i obećao, 80 žena radi u toj fabrici, njima i njihovim porodicama smo obezbijedili egzistenciju. Jako je važno da imate na koga da se oslonite, pogotovo u doba krize, a Srbija je uvek tu za svoj narod,naglasio je Mali.

















On je naveo da fabrika “Jumko” dobro posluje, radi punim kapacitetom i da se plate isplaćuju na vreme.



– U tu fabriku uloženo je oko 500.000 evra. Najveći problem u ovoj opštini bio je nezaposlenost, ali kad posle nekoliko decenija napravite prvu fabriku u opštini, kada ljudi vide da mogu da rade, da će imati redovna primanja, onda je to potpuno druga perspektiva celog kraja, ističe ministar finansije Srbije.

























On kaže da je Vlada Srbije u vreme pandemije virusa korona otvorila dva fronta, zdravstveni i ekonomski.









– Na prvom frontu smo se borili za živote naših građana i kroz dobre mere zdravstvene zaštite uspeli smo da pobedimo pandemiju i Srbija je pokazala koliko je ozbiljna kada je kriza u pitanju,naglašava Mali.



S druge strane, dodaje on, drugi front je bila borba za radna mesta, očuvanje fabrika i pogona.